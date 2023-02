W Polsce najbardziej podrożały kanapki w McDonald's! Burgerowa inflacja

Kiedy do Polski trafią pieniądze z KPO? Minister Puda zdradza plany rządu

Indeks Big Maca jest publikowany od 1986 roku przez brytyjski tygodnik „The Economist”. Funkcjonuje jako wskaźnik parytetu siły nabywczej, który porównuje cenę kanapki w walutach poszczególnych krajów w zestawieniu do pięciu walut bazowych: amerykańskiego dolara, chińskiego renminbi, japońskiego jena, brytyjskiego funta oraz euro. W styczniowej aktualizacji „The Economist” informuje, że Polacy płacą za Big Maca 17,75 zł, podczas gdy w USA kosztuje on średnio 5,36 dol.

Przy realnym kursie USD/PLN 4,34 zł (styczeń 2023 r.) okazuje się, że płacimy za kanapkę równowartość 4,09 dol. Gdyby dostosować kurs walutowy dolara do ceny Big Maca, za jednego „zielonego” płacilibyśmy 3,31 zł. Według indeksu polski złoty jest niedowartościowany względem dolara na poziomie 23,6 proc. Jeszcze rok temu Big Mac kosztował w Polsce 14,08 zł, a w USA kanapka była oferowana po średnio 5,04 dol. Oznacza to, że w ciągu 12 miesięcy jej cena wzrosła nad Wisłą o 26 proc., gdy w Stanach Zjednoczonych było to raptem 6,3 proc.

Big Mac w walucie europejskiej kosztował średnio 4,86 euro. "W momencie obliczania indeksu (styczeń 2023) kurs wymiany EUR/PLN wynosił 4,72 zł, co oznacza, że w Polsce kanapka kosztowała 3,76 euro" - informuje portal bankier.pl i dodaje, że gdyby kurs walutowy wyznaczała cena Big Maca, za euro "powinniśmy płacić 3,65 zł". "Tym samym złoty był niedowartościowany na poziomie 22,6 proc." - czytamy

