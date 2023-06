W Polsce zabraknie prądu? Kopalnia Turów znów ma kłopoty

Prezes PGE o cenach energii

Gościem programu "Pieniądze to nie wszystko" będzie Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. Start dziś, w środę o godz. 12 na kanale Super Expressu na You Tube. W rozmowie z prezesem PGE zostaną poruszone takie kwestie jak ceny prądu, lokalizacja i uruchomienie elektrowni jądrowej w Polsce, energetyka węglowa i wiatrowa w Polsce. Zapytamy też prezesa PGE o sytuację w kopalni Turów. Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) złożyła zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie w sprawie kopalni Turów - podano w komunikacie. Dodano, że jest to odpowiedź na wstrzymanie przez WSA w Warszawie wykonania decyzji środowiskowej wydanej dla kopalni we wrześniu 2022 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Jak sama podkreśla, dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Sonda O ile procent zwiększyły ci się w 2023 roku rachunki za prąd, gaz, wodę i czynsz? W porównaniu do opłat sprzed roku O 20 procent O 40 proc. O 100 procent? O wiecej niż 100 procent