"Przejściowe" podwyższenie podatku VAT

VAT, czyli podatek od wartości dodanej, został w Polsce wprowadzony w 1993 r. Od początku podstawowa stawka VAT wynosiła 22 proc., a obniżona 7 proc., ale w 2001 r. wprowadzono jeszcze stawkę 3 proc., która obejmowała np. nieprzetworzoną żywność. W 2011 r. stawka VAT wzrosła do 23 proc. a stawki stawek obniżonych do 8 i 5 proc. Było to za rządów koalicji PO - PSL. Powodem było pogorszenie stanu finansów publicznych publicznych w związku z gwałtownym spadkiem dochodów podatkowych w stosunku do PKB kraju- przypomina money.pl. Wynikało to z obniżek stawek PIT-u i składki rentowej przez Zytę Gilowską, minister finansów w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Te decyzje pomogły polskiej gospodarce uniknąć recesji w czasie globalnego kryzysu finansowego, ale przyczyniły się też do wzrostu deficytu sektora finansów publicznych. VAT jest głównym źródłem wpływów do budżetu państwa.

Podwyżka VAT miała być na trzy lata

Podwyżka miała zostać wprowadzona na trzy lata, czyli w 2014 r. miała wrócić do 22 proc. W nowelizacji ustawy o finansach publicznych z 2011 r. zapisano, że jeśli dług publiczny (liczony zgodnie z krajową definicją) przekroczy 55 proc. PKB, to w kolejnym roku stawka VAT zostanie podwyższona do 24 proc., a rok później do 25 proc. Rząd Tuska przedłużył jednak obowiązywanie podwyższonej stawki do końca 2016 r.

PiS również nie dotrzymał obietnicy w sprawie obniżki VAT

PiS przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku obiecywało niższe stawki VAT. Rząd Beaty Szydło osunął obniżkę VAT na 2019 r, bo chciał uszczelnić system podatkowy. Ale kiedy już tak się stało, rząd Mateusza Morawieckiego do ustawy o podatku od towarów i usług dodał zapis, który podał, w jakich warunkach nastąpi przywrócenie stawki VAT z 2010 r. Warunki te zostały spełnione w 2021 r., co zgodnie z ustawą oznaczało, że w 2023 r. stawka powinna być obniżona. Ale rząd tego nie zrobił, bo uznał, że stawka nie powinna być zmieniona, dopóki wydatki na obronność będą przekraczały 3 proc. PKB. Ustawa o obronie Ojczyzny, uchwalona w marcu 2022 r., wskazuje ten taki poziom wydatków na zbrojenia jako minimalny, czyli stawka VAT się już się nie zmieni - pisze money.pl

Stawki VAT w UE

Obecnie średnia stawka VAT w UE wynosi 21,8 proc. Jej wzrost w stosunku do 2011 r. ograniczyła Rumunia, która w między czasie obniżyła główną stawkę VAT aż o 5 pkt proc., z 24 do 19 proc. Poza tym podatek ten zmalał (o 1 pkt proc.) tylko na Łotwie, a w 15 krajach wzrósł. Ostatnio, z początkiem 2025 r., na Słowacji (z 20 do 23 proc.), a wcześniej, jesienią 2024 r., w Finlandii (z 24 do 25,5 proc.). W sześciu państwach Unii stawka VAT jest wyższa niż w Polsce.. W połowie 2025 r. wyprzedzi nas jeszcze Estonia, gdzie podatek ten wzrośnie z 22 do 24 proc.

Autor: