W tych sklepach promocje i rabaty są najlepsze! Polacy nie mają wątpliwości

Nagrody „BLIX AWARDS – Wybór Konsumentów”

To największy program w branży retailowej w Polsce, który od kilku lat jest organizowany przez Grupę BLIX i UCE RESEARCH. W kategorii „Promocja Roku” Polacy wskazali, którzy retailerzy organizują najlepsze na rynku akcje promocyjne, czyli najbardziej przypadające im do gustu. Wzięli pod uwagę najczęściej wykorzystywane rabaty i najlepsze okazje pod względem ceny, jakości produktu oraz innych potrzeb konsumenckich.

– W tym roku walka w tej kategorii była wyjątkowo zacięta. Sieci handlowe komunikowały nam, że uznanie w dziedzinie promocji, w postaci nagrody lub wyróżnienia, jest dla nich szczególnie ważne, bo w czasach wysokiej inflacji muszą mocno rywalizować o klientów - mówi Marcin Lenkiewicz, wiceprzewodniczący kapituły programu BLIX AWARDS.

Organizatorzy też podkreślają, że ta kategoria od początku istnienia programu jest jedną z najważniejszych. Jak wiadomo z rynkowych badań, dzisiaj już blisko 90 proc. dorosłych Polaków przegląda gazetki bądź ma z nimi styczność.

Które sieci mają najlepsze promocje?

Nagrody w tej kategorii rozdano w sześciu segmentach. W pierwszym formacie zwyciężyła Biedronka. Wśród Supermarketów wygrała sieć sklepów Stokrotka. Zwycięskim Hipermarketem okazał się Kaufland. Grupę Convenience zdominowała Żabka. Wśród Drogerii zwycięzcą jest Rossmann. Natomiast w segmencie Dom i Ogród wygrała sieć Action. Organizatorzy zauważają, że sieci handlowe, jak co roku, niemal od razu po otrzymaniu nagród zaczęły korzystać z tego faktu. Szeroko informowały o nim w mediach społecznościowych, a także w swoich gazetkach, jak również w kampaniach promocyjnych, generowanych specjalnie na tę okazję.

BLIX AWARDS – sześć specjalnych wyróżnień

Organizatorzy przyznali też aż 6 specjalnych wyróżnień. W grupie Dyskontów otrzymała je sieć ALDI za kampanię „Promocje od pierwszej sztuki”, która w wyjątkowy sposób pokazuje, że oszczędzanie nie musi być skomplikowane, a tanie kupowanie zaczyna się od oszczędności już na pierwszej sztuce produktu. W kolejnej grupie wyróżnione zostały Drogerie Natura za kampanię „Oszczędności mamy w Naturze”. W grupie Dom i Ogród wyróżniono aż cztery sieci. Jedną z nich jest Pepco. Wyróżnienie otrzymała też sieć JYSK, za akcję „Przynieś własną torbę i otrzymaj 15proc. rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz”. Kolejne wyróżnienia w grupie Dom i Ogród trafiły do Maxi Zoo i do sieci TEDi.

QUIZ PRL. Kultowe smaki PRL - tak smakowało dzieciństwo w PRL-u Pytanie 1 z 10 Kultowy blok czekoladowy zawierał: łom kruchych ciastek i orzechów kandyzowane owoce pokruszone sezamki Dalej