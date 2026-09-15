Kontekst: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uruchomił czwartą edycję bezpłatnych warsztatów Summer Camp dla studentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uruchomił czwartą edycję bezpłatnych warsztatów Summer Camp dla studentów. Kluczowe informacje: Uczestnicy programu poznają od kulis pracę analityków i wezmą udział w praktycznych sesjach z informatyki śledczej oraz białego wywiadu (OSINT).

Uczestnicy programu poznają od kulis pracę analityków i wezmą udział w praktycznych sesjach z informatyki śledczej oraz białego wywiadu (OSINT). Co dalej?: Najlepsi studenci po ukończeniu kursu otrzymają propozycję płatnych praktyk i szansę na start kariery w strukturach urzędu.

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Praca analityka w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów kojarzy się głównie z analizą dokumentów i skomplikowanych przepisów. Tymczasem UOKiK po raz kolejny udowadnia, że rzeczywistość jest o wiele bardziej ekscytująca. Właśnie ruszyła czwarta edycja Summer Camp UOKiK’26 - darmowych warsztatów, podczas których studenci poznają narzędzia rodem z filmów sensacyjnych. W programie znalazły się bowiem zajęcia z informatyki śledczej, OSINT-u, czyli białego wywiadu, a nawet wcielanie się w rolę „tajemniczego klienta”. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak w praktyce zdobywa się dowody przeciwko nieuczciwym przedsiębiorcom.

Pięciodniowe, stacjonarne warsztaty odbędą się w siedzibie UOKiK w Warszawie w dniach od 14 do 18 września 2026 roku. Program skierowany jest do studentów co najmniej drugiego roku prawa, ekonomii oraz kierunków pokrewnych, którzy chcą poznać tajniki ochrony konkurencji. Zajęcia poprowadzą doświadczeni eksperci i praktycy z urzędu, a także zaproszeni goście. Udział w kursie jest całkowicie bezpłatny, a na uczestników czeka intensywny harmonogram wypełniony praktycznymi sesjami i zadaniami integracyjnymi.

Jakie umiejętności zdobędziesz na Summer Camp UOKiK?

Głównym celem warsztatów jest pokazanie, na czym polega walka z kartelami i firmami nadużywającymi swojej dominującej pozycji na rynku. Studenci będą analizować prawdziwe case studies i uczyć się rozpoznawać nieuczciwe praktyki rynkowe. To jednak tylko część programu. Największe emocje budzą zajęcia poświęcone nowoczesnym technikom dochodzeniowym. Uczestnicy dowiedzą się, jak specjaliści UOKiK wykorzystują biały wywiad do zbierania informacji i jakie metody informatyki śledczej pozwalają zabezpieczyć kluczowe dowody w sprawach antymonopolowych.

Summer Camp to jednak coś więcej niż tylko dawka unikalnej wiedzy. Dla wielu uczestników może to być początek prawdziwej kariery. Wszyscy, którzy ukończą warsztaty, otrzymają certyfikaty. Organizatorzy zapowiadają jednak, że najbardziej zaangażowani i najlepsi studenci dostaną propozycję płatnych praktyk. Można je zrealizować zarówno w centrali UOKiK, jak i w jednej z ośmiu delegatur terenowych. To realna szansa na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego i sprawdzenie swoich sił w jednej z kluczowych instytucji państwowych.

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Jak aplikować i gdzie szukać informacji?

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na Summer Camp UOKiK’26 oraz regulaminy konkursów na najlepsze prace naukowe można znaleźć na oficjalnej stronie urzędu pod adresem uokik.gov.pl. Warto śledzić komunikaty, ponieważ liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona do 25 osób. Zainteresowani studenci powinni przygotować swoje zgłoszenia i nie zwlekać z aplikacją, ponieważ to szansa na zdobycie unikalnych kompetencji i pierwszy krok w stronę obiecującej kariery.

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