Prawo do emerytury

Wakacje kredytowe 2024. Senat głosuje nad ich przedłużeniem

Sejm w ubiegłym tygodniu uchwalił nowelę ustawy o wsparciu kredytobiorców, która zakłada przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok. W czwartek zajmie się nią Senat. "Jesteśmy zwolennikami tego, że każda elastyczność w tej sferze służy ludziom" – powiedział wicemarszałek Senatu. Jego zdaniem, ustawa jest jak najbardziej zasadna. "Mimo wszystkich zgłaszanych obaw, że skoro inflacja spadła, to możemy wrócić do normy, przypomnę, że koniec końców musimy jako obywatele te kredyty spłacić" – mówił Żywno.

"Jeżeli możemy reagować elastycznie, również na sytuacje w domu czy firmie, to takie wakacje kredytowe, dające większą możliwość wskazywania przez obywatela, kiedy chce spłacić ratę, a nie kiedy bank na to pozwoli, naprawdę jest na rękę" – ocenił wicemarszałek Senatu.

Dodał, że wakacje kredytowe nie są wariantem umarzania kredytowego, więc gospodarka na nich nie ucierpi. "Ostatecznie musimy ten kredyt spłacić" – podkreślił. Żywno wskazał, że aby skorzystać z wakacji kredytowych trzeba będzie uzasadnić dlaczego się o nie ubiega i udowodnić swoją sytuację. "Szczegóły będziemy jeszcze dzisiaj umawiać przy okazji głosowania" – dodał. Zdaniem wicemarszałka Senatu, większość senatorów zagłosuje za przyjęciem noweli ustawy.

Zła wiadomość dla kredytobiorców. To koniec wakacji kredytowych

Rząd Donalda Tuska przedłuża obowiązywanie ustawy o wakacjach kredytowych do końca 2024 roku, a potem... kończy wsparcie dla zadłużonych Polaków. - Ministerstwo Finansów nie przewiduje przedłużania wakacji kredytowych poza 2024 r., a wspieranie kredytobiorców w trudnej sytuacji na stałe w całości przejmie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców — poinformował w Sejmie wiceminister finansów Jurand Drop.

Kredytobiorcy zostaną na lodzie? Zdaniem rządzących to Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w całości przejmie rolę wspierania tych, którzy są w rzeczywiście trudnej sytuacji.

Kto skorzysta z wakacji kredytowych w 2024 roku? Ostre limity dochodowe

Zgodnie z nowelą, kredytobiorcy będą mogli skorzystać z możliwości wstrzymania opłacania raty kredytowej dwukrotnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia oraz dwukrotnie w okresie od 1 września do 31 grudnia. Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, których rata przekroczy 30 proc. dochodu gospodarstwa domowego, liczonego jako średnia za poprzednie trzy miesiące, albo osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w dniu złożenia wniosku. Zawieszenie spłaty kredytu w tych okresach będzie przysługiwać w przypadku gdy wartość udzielonego kredytu nie będzie przekraczała 1,2 mln zł.

W noweli znalazły się przepisy dotyczące zmian w zasadach działania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Maksymalna pomoc dla kredytobiorców zostanie zwiększona do 3 tys. zł z 2 tys. zł obecnie, a także zostanie wydłużony okres pomocy – 36 miesięcy do 40 miesięcy. Pomoc jest udzielana w formie pożyczki, której spłata ma zostać rozłożona na 200 rat (obecnie to 144 raty). Łączna wartość pożyczki na spłatę zadłużenia ma wynieść 120 tys. zł.

