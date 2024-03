i Autor: Shutterstock, AP Photo/Mindaugas Kulbis

Znamy projekt ustawy

Wakacje kredytowe nie dla każdego! Tusk odsłania karty

Rząd podjął decyzję o wydłużeniu tzw. wakacji kredytowych - poinformował we wtorek (5.03) premier Donald Tusk na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów. Dodał, że zwiększono dostępność i rozmiary pomocy dla tych, którzy stracili pracę. „Ta pomoc polega na tym, że państwo jest gotowe płacić ratę kredytową za tych, co znaleźli się w trudnej sytuacji. Muszą o tę pomoc wystąpić, potem powinni go spłacić w 200 ratach, ale jest możliwość umorzenia części tej pomocy” – stwierdził premier. Z wakacji będą mogli skorzystać ci kredytobiorcy, których rata przekracza 30 proc. dochodów gospodarstwa domowego.