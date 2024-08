Wakacje w Turcji w 2024 roku. Jak się przygotować i ile kosztuje wyjazd?

Podróż do Turcji w 2024 roku – co warto wiedzieć?

Jeżeli nie korzystamy z gotowej oferty biura podróży, z wielu polskich miast możemy dolecieć bezpośrednio do Turcji. Ceny biletów wahają się od 500 do 1500 zł, w zależności od sezonu, linii lotniczej i miejsca wylotu. Z Warszawy i Krakowa polecimy bezpośrednio do Stambułu, Antalyi i innych znanych ośrodków miast zarówno w sezonie wakacyjnym, jak i przez resztę roku. Z Gdańska, Poznania i Wrocławia oferowane są sezonowe loty czarterowe do popularnych kurortów nadmorskich, takich jak Bodrum, Marmaris czy Dalaman. Z Łodzi i Katowic polecimy głównie do kurortów turystycznych na Riwierze Tureckiej.

Podróżując do Turcji, należy pamiętać o odpowiednich dokumentach i ubezpieczeniu. Od 2022 r. Polacy mogą wjeżdżać do Turcji na podstawie dowodu osobistego. Oczywiście można posługiwać się także paszportem, którego ważność musi wynosić co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu z Turcji.

– Popularna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w Turcji nie obowiązuje. Dlatego zaleca się, by wykupić dodatkową polisę turystyczną, która obejmuje koszty leczenia, hospitalizacji i ewentualny transport medyczny, a także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dobrze, aby polisa obejmowała również zgubienie lub kradzież bagażu oraz odwołanie lotów. Jeśli nie wykupimy dodatkowego ubezpieczenia, w razie potrzeby będziemy musieli zapłacić za koszty leczenia z własnej kieszeni – przestrzega Irmina Zalewska, Global Account Executive w Cinkciarz.pl.

Zakwaterowanie w Turcji. Gdzie i za ile?

W Turcji dostępne są różnorodne opcje zakwaterowania, stąd zwykle da się dopasować coś do swoich potrzeb i budżetu. Hotele all-inclusive to popularny wybór wśród turystów korzystających z ofert biur podróży. Obiekty gwarantują z reguły pełen pakiet usług, w tym posiłki, napoje, animacje i atrakcje na miejscu. Najwięcej takich hoteli znajdziemy w rejonach Antalyi, Belek, Side i Alanyi.

Hostele i pensjonaty wydają się skrojone dla osób podróżujących na własną rękę i poszukujących ekonomicznych opcji noclegowych. Hostele oferują często wspólne pokoje, co sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości. Popularne są w Stambule, Izmirze i innych dużych miastach.

Dzięki platformom online, takim jak np. Airbnb czy Booking, można wynajmować apartamenty lub domy wakacyjne, co daje większą niezależność i możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków. Jest to doskonała opcja dla rodzin z dziećmi lub grup przyjaciół.

W Turcji nie brakuje także luksusowych resortów, stworzonych dla tych, którzy cenią sobie komfort i ekskluzywne usługi, Kraj nad Bosforem oferuje wiele tego typu ośrodków zapewniających najwyższy standard obsługi, prywatne plaże, spa, baseny i wykwintne restauracje.

Bezpieczeństwo w Turcji

– Wielu turystów przed wyjazdem zadaje sobie pytanie: czy Turcja jest bezpieczna? Tak, pod warunkiem, że przestrzega się podstawowych zasad ostrożności i śledzi aktualne zalecenia dotyczące podróży. Większość popularnych turystycznie miejsc, czyli np. Stambuł, Antalya, Bodrum czy Kapadocja, uchodzi za bezpieczne. Zaleca się jednak unikanie regionów przy granicy z Syrią i Irakiem ze względu na niestabilną sytuację polityczną. Dla własnego spokoju miejmy przy sobie kopię paszportu i ważne numery kontaktowe w razie sytuacji awaryjnej​. W 2024 roku Turcja nadal stosuje środki ostrożności związane z pandemią COVID-19. Przed wyjazdem można więc sprawdzić aktualne wymagania dotyczące testów i szczepień na koronawirusa – zauważa ekspertka fintechu Cinkciarz.pl.

Pamiątki z wakacji w Turcji – co warto przywieźć?

Najpiękniejszymi pamiątkami przywiezionymi z Turcji są te zakupione od lokalnych rzemieślników – od pięknych, ręcznie malowanych talerzy, przez misy i kafle, do tradycyjnych, tkanych dywanów i kilimów, znanych ze swojej jakości i unikalnych wzorów.

Do wyrobów rękodzielniczych wartych zakupu należy również unikalna biżuteria i ręcznie robione torby. Dla miłośników słodkich przekąsek na pewno trafioną pamiątką będzie lokum – turecki przysmak, słodka przekąska, dostępna w różnych smakach, często pakowana w piękne pudełka, idealna również na prezent. Można również przywieźć ze sobą wysokiej jakości tureckie herbaty, przyprawy i zioła, które są dostępne na bazarach i w specjalistycznych sklepach.

Jak płacić w Turcji? Lira turceka, euro czy dolary?

– W Turcji obowiązuje lira turecka (TRY). 1 lira dzieli się na 100 kuruszy. W popularnych miejscach turystycznych, takich jak Stambuł, Antalya, Bodrum czy Kusadasi, często akceptowane są również płatności w walutach obcych, zwykle w euro i dolarach amerykańskich. Zwykle warto mieć przy sobie trochę gotówki, którą najczęściej zapłacimy w małych miejscowościach czy na lokalnych bazarach. Można ją wymienić już na miejscu – na lotnisku, w hotelu czy w miejscowym kantorze. W tym przypadku trzeba się jednak liczyć z niekorzystnym kursem wymiany. Dobrze jest zweryfikować aktualny kurs tureckiej waluty – podpowiada Irmina Zalewska z Cinkciarz.pl.

W większych miastach, kurortach turystycznych, hotelach, restauracjach i sklepach powszechnie akceptowane są jednak karty płatnicze. Najlepiej jest zatem zaopatrzyć się w kartę wielowalutową, aby nie tracić na konwersji i uniknąć niepotrzebnych prowizji. W szeroko dostępnej sieci bankomatów, bez problemu, wypłacimy nią również gotówkę w lirach tureckich. Mało tego, w Turcji popularne są płatności zbliżeniowe przy użyciu smartfonów, więc wystarczy przypiąć do nich taką kartę.

Przykładowe ceny w Turcji w 2024 roku

Gotowe posiłki w fast food (McDonald's, Burger King) kosztują ok. 200 TRY za zestaw (ok. 22 PLN), a w restauracjach zapłacimy ok. 755-1300 TRY (ok. 84-145 PLN) za dania dla dwóch osób​. W sklepach spożywczych – chleb: ok. 21-22 TRY (ok. 2,35-2,45 PLN), mleko: 24 TRY za litr (ok. 2,67 PLN), ser żółty: 220 TRY za kilogram (ok. 24,50 PLN), owoce i warzywa: pomidory 25 TRY/kg (ok. 2,80 PLN), banany 36 TRY/kg (4,00 PLN), cytryny 27 TRY/kg​ (3,00 PLN).

Za nocleg w tanim hotelu zapłacimy ok. 10 tys. TRY za tydzień (ok. 1120 PLN), a w luksusowym od 53 tys. TRY za tydzień​ (ok. 5900 PLN). Przy przejeździe taksówką opłata startowa to 20 TRY (ok. 2,20 PLN), a koszt za kilometr 18 TRY (2,00 PLN). Przykładowo, 10 km podróż w Stambule kosztuje ok. 220 TRY​, czyli ok. 24,46 PLN. W komunikacji miejskiej bilet jednorazowy w Stambule kosztuje ok. 15 TRY (1,67 PLN). Za wynajęcie auta zapłacimy średnio ok. 1100 TRY (ok. 122 PLN) za dzień.

Najpopularniejsze miejsca w Turcji

Położony na granicy dwóch kontynentów Stambuł to niemal obowiązkowy punkt każdej wizyty w Turcji. Zabytki Hagia Sophia, Błękitny Meczet i Pałac Topkapi zachwycają swoją architekturą i historią. Nie wypada też pominąć Wielkiego Bazaru, gdzie można zakupić tradycyjne pamiątki, przyprawy i wyroby rękodzielnicze.

Kapadocja to region znany z unikalnych formacji skalnych, podziemnych miast i wspaniałych lotów balonem. Wypada odwiedzić Goreme Open Air Museum oraz wybrać się na wędrówkę po Dolinie Miłości.

Słynne białe tarasy wapienne, które wyglądają jak zamrożone wodospady, to jeden z najbardziej fotogenicznych miejsc w Turcji, które znajdziemy w Pamukkale. Warto również tam zobaczyć także starożytne miasto Hierapolis, by pospacerować po ruinach i podziwiać starożytne termy.

Efez to z kolei jedno z najlepiej zachowanych starożytnych miast na świecie. Biblioteka Celsusa, Teatr Wielki i Świątynia Artemidy to tylko kilka z zabytków, które można tu zobaczyć.

Plażowicze docenią uroki popularnego kurortu nad Morzem Śródziemnym. Antalya przyciąga zarówno pięknym wybrzeżem, jak i zabytkową starówką Kaleiçi z wąskimi uliczkami, tradycyjnymi domami i licznymi restauracjami. Bodrum, malownicze miasto na wybrzeżu Egejskim, znane z zamku św. Piotra, muzeum archeologii podwodnej, stanowi z kolei idealne miejsce dla miłośników żeglarstwa, nurkowania i innych sportów wodnych.