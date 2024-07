Koniec “kebabów” w Unii Europejskiej? To sprawka Turcji

Kebab ma być robiony według ściśle określonej receptury

Business Inisder informuje, że ochrona ma się skupiać na mięsie, a nie dodatkach czyli chlebie, sosach czy sałatce. "UDOFED walczy o to, aby w przyszłości do kebabu wykorzystywano wyłącznie mięso jagnięce lub, jeśli to konieczne, mięso pochodzące od bydła w wieku co najmniej 16 miesięcy (...) Inne postulaty to między innymi: krojenie mięsa z szaszłyka wyłącznie od góry do dołu, użycie noża do kebaba o długości ok. 55 cm, a także określenie dokładnej odległości między rożnem grillowym a źródłem ciepła i czasu grillowania" - czytamy w Business Inisder.

Portal informuje, że turecka organizacja chce zaproponować "zasady krojenie mięsa wołowego lub jagnięcego na plasterki o grubości od 3 mm do 5 mm i marynowanie go przez co najmniej dziesięć godzin w dokładnych ilościach soli, pieprzu, tymianku, posiekanej cebuli i jogurtu lub mleka".

Według Raportu Food Trendów Pyszne.pl 2023/24 najczęściej zamawianą w dostawie przez Polaków potrawą jest kebab. Jego historia sięga X wieku, jednak w Polsce zadebiutował dopiero w latach 70. w Sopocie. Według danych Pyszne.pl, potrawa ta zamawiana jest średnio co kilkadziesiąt sekund.

Warszawa, Wrocław i Kraków to prawdziwe kebabowe stolice, bowiem jak podają dane Pyszne.pl, potrawa jest tu numerem jeden wśród wszystkich zamówień składanych w tych miastach w ostatnim roku. Portal informuje, że rośnie popularność wegańskich alternatyw dla klasycznego kebaba – w ciągu ostatniego roku aż o 25% wzrosły ich zamówienia w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

Co więcej, w tegorocznej edycji Pyszne.pl Awards w kategorii Roślinne Inspiracje po raz kolejny triumfował krakowski Vegab, który specjalizuje się w tortillach wypełnionych “v-mięsem” wytworzonym z tofu, strączków i białka pszenicznego oraz świeżymi warzywami.