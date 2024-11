Walka o podwyżkę w budżetówce! Chcą trzy razy więcej niż proponuje rząd Tuska

Walka o podwyżki w budżetówce

Podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego odbędzie się kolejne spotkanie, podczas którego związkowcy będą walczyć o 15-proc. podwyżki dla budżetówki. We wtorek 5 listopada 2024 roku przed Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" o godz. 11 odbędzie się pikieta popierająca starania o wyższe płace dla sektora usług publicznych, także dla policji i służb penitencjarnych. - Mamy cały czas nadzieję na to, że uda się osiągnąć porozumienie w sprawie postulatu dotyczącego 15-proc. podwyżki w 2025 roku dla sfery budżetowej. Jednak to nie jest nasze pierwsze spotkanie w tej sprawie i już wiemy, jakie jest nastawienie rządu. Liczę na otrzeźwienie, liczę na zrozumienie, liczę na to, że jednak spełnione zostaną te obietnice, które były przedstawione w czasie kampanii wyborczej. Wielu wyborców Koalicji 15 października to pracownicy państwowej sfery budżetowej – tłumaczył w rozmowie z "Gazetą Prawną" Piotr Ostrowski przewodniczący OPZZ.

Piotr Ostrowski podkreśla: – Pojawiają się wśród pracowników głosy o organizacji protestu, ale związkowcom należącym do OPZZ zależy na wynegocjowaniu wyższych wskaźników przy stole. Jednak nie wykluczamy protestu, być może będzie miał on formę manifestacji podobnej, jak ta w zeszłym roku we wrześniu. Pamiętajmy, że w przyszłym roku też są wybory prezydenckie, co jest nie bez znaczenia w kontekście organizacji protestów.

– W budżetówce płace rosną znacznie wolniej niż w całej gospodarce. Wciąż mnóstwo osób zarabia niewiele więcej niż wynosi płaca minimalna. Nie wycofamy się z naszego postulatu. W dalszym ciągu będziemy się upominać o większe podwyżki. Jeśli trzeba będzie, to wyjdziemy na ulice – stwierdziła cytowana przez "Gazetę Prawną" Edyta Odyjas, wiceprzewodnicząca śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” i przewodnicząca „S” pracowników sądów i prokuratury.

Propozycja rządu Donalda Tuska

Rząd założył, że o 5 proc. wzrosną wynagrodzenia, w tym kwoty bazowe dla pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym funkcjonariuszy i żołnierzy, pracowników ministerstw oraz urzędów centralnych i wojewódzkich. Zwiększony zostanie także fundusz wynagrodzeń pracowników ZUS i KRUS – również o 5 proc. Związkowcy walczą o 15-proc. wzrost płac w 2025 roku.