Beata Lekszycka
2025-09-30 13:06

Poznaliśmy najnowsze dane o inflacji w Polsce. Jak podał Główny Urząd Statystyczny we wrześniu lipcu wyniosła ona 2,9 proc., tyle samo co w lipcu. Wskaźnik inflacji to podstawowa wielkość, jaką uwzględnia się przy wyliczeniu waloryzacji emerytur i rent. Najnowsze dane dają nam wskaźnik waloryzacji tylko 3,72 proc. Oznacza to, że najniższa emerytura może wzrosnąć o niecałe 70 zł!

Zamyślona starsza kobieta o siwych włosach i złotym pierścionku na palcu, obok wachlarz banknotów pięćdziesięcio i stuzłotowych, symbolizujący niską waloryzację emerytur. Więcej o tym przeczytasz na Super Biznes.

Autor: Pexels Zamyślona starsza kobieta o siwych włosach i złotym pierścionku na palcu, obok wachlarz banknotów pięćdziesięcio i stuzłotowych, symbolizujący niską waloryzację emerytur. Więcej o tym przeczytasz na Super Biznes.
  • Niska prognozowana waloryzacja: Wstępne szacunki wskazują, że waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku może wynieść zaledwie 3,72%, co jest znacznie niżej niż w poprzednich latach.
  •  Przy takiej waloryzacji minimalna emerytura wzrosłaby o mniej niż 70 zł, a świadczenie w wysokości 3700 zł brutto o około 138 zł.
  • Rządowe prognozy wyższe: Rząd Donalda Tuska prognozuje wyższą podwyżkę świadczeń w marcu 2026, bo o 4,9 %.
  • Ostateczny wskaźnik waloryzacji zależy od inflacji i wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku, a dane zostaną podane w lutym 2026 roku.

Jaka waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku?

GUS podał najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. Okazuje się, że inflacja we wrześniu wyniosła 2,9 proc. r/r, utrzymując poziom z sierpnia i pozostając w celu inflacyjnym NBP. To odczyt niższy od rynkowych prognoz, które zakładały przebicie bariery 3 proc. Inflacja  to jeden z dwóch kluczowych parametrów, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Drugi ważny element tego rachunku to wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Polsce. W sierpniu średnia płaca wzrosła o 7,1 proc. rok do roku i wyniosła 8 769,08 zł. 

Przy założeniu, że dane na tym poziomie byłyby przez cały rok, waloryzacja 2026 wyniosłaby tylko 3,72 procent, czyli o 1,78 punktów procentowych mniej niż w 2025 roku! Dla przypomnienia w marcu 2023 wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniósł blisko15 proc., a w 2024 12,12 proc. 

Co ciekawe - rząd Donalda Tuska, prognozuje podwyżkę świadczeń w marcu 2026 o 4,9 proc. 

O ile wzrosną świadczenia seniorów w 2026 roku?

Przy waloryzacji 3,72  proc. minimalna emerytura (obecnie 1878,91 zł) wzrosłaby o mniej niż 70 zł, do kwoty 1948,74. Z kolei emerytura w okolicy średniej krajowej, czyli 3 700 zł brutto, po waloryzacji to 3838 zł, czyli 138 zł więcej. Senior otrzymujący obecnie świadczenie w wysokości 6 tys. zł, dostałby 223 zł więcej, czyli 6 223 zł.

Ostateczne dane o całorocznej waloryzacji zostaną podane w lutym 2026 roku, gdy GUS opublikuje dane o całorocznej inflacji i wzroście wynagrodzeń za 2025 rok. Emerytury po waloryzacji będą wypłacane od 1 marca 2026 roku.

