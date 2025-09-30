Niska prognozowana waloryzacja: Wstępne szacunki wskazują, że waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku może wynieść zaledwie 3,72%, co jest znacznie niżej niż w poprzednich latach.

Przy takiej waloryzacji minimalna emerytura wzrosłaby o mniej niż 70 zł, a świadczenie w wysokości 3700 zł brutto o około 138 zł.

Rządowe prognozy wyższe: Rząd Donalda Tuska prognozuje wyższą podwyżkę świadczeń w marcu 2026, bo o 4,9 %.

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zależy od inflacji i wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku, a dane zostaną podane w lutym 2026 roku.

Jaka waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku?

GUS podał najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. Okazuje się, że inflacja we wrześniu wyniosła 2,9 proc. r/r, utrzymując poziom z sierpnia i pozostając w celu inflacyjnym NBP. To odczyt niższy od rynkowych prognoz, które zakładały przebicie bariery 3 proc. Inflacja to jeden z dwóch kluczowych parametrów, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Drugi ważny element tego rachunku to wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Polsce. W sierpniu średnia płaca wzrosła o 7,1 proc. rok do roku i wyniosła 8 769,08 zł.

Przy założeniu, że dane na tym poziomie byłyby przez cały rok, waloryzacja 2026 wyniosłaby tylko 3,72 procent, czyli o 1,78 punktów procentowych mniej niż w 2025 roku! Dla przypomnienia w marcu 2023 wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniósł blisko15 proc., a w 2024 12,12 proc.

Co ciekawe - rząd Donalda Tuska, prognozuje podwyżkę świadczeń w marcu 2026 o 4,9 proc.

O ile wzrosną świadczenia seniorów w 2026 roku?

Przy waloryzacji 3,72 proc. minimalna emerytura (obecnie 1878,91 zł) wzrosłaby o mniej niż 70 zł, do kwoty 1948,74. Z kolei emerytura w okolicy średniej krajowej, czyli 3 700 zł brutto, po waloryzacji to 3838 zł, czyli 138 zł więcej. Senior otrzymujący obecnie świadczenie w wysokości 6 tys. zł, dostałby 223 zł więcej, czyli 6 223 zł.

Ostateczne dane o całorocznej waloryzacji zostaną podane w lutym 2026 roku, gdy GUS opublikuje dane o całorocznej inflacji i wzroście wynagrodzeń za 2025 rok. Emerytury po waloryzacji będą wypłacane od 1 marca 2026 roku.

Szczegółowe dane podajemy w GALERII

