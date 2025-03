Drożeją warzywa i owoce. Seler "królem" podwyżek

Rozpoczyna się sezon na warzywa i owoce, ale drożyzna może skutecznie ostudzić entuzjazm konsumentów. Szczególnie dotkliwe wzrosty cen odnotowano w przypadku selera. Jego cena poszybowała w górę aż o ponad 40 proc.! Jak wynika z analizy danych aplikacji PanParagon, największy wzrost cen dotknął selera korzeniowego. W 2023 roku mediana ceny za kilogram tego warzywa wynosiła 4 zł 99 gr. W marcu bieżącego roku, za tę samą ilość selera trzeba było zapłacić już 6 zł 99 gr, co stanowi wzrost o około 40 proc.

Jabłka i kapusta w ślad za selerem

Znaczące podwyżki odnotowano również w przypadku jabłek oraz kapusty białej. Mediana cen tych produktów wzrosła od 2023 roku aż o 28,7 proc. Niemiłą niespodzianką jest także wzrost cen gruszek. W 2023 roku kilogram tych owoców kosztował średnio 6 zł 49 gr, natomiast w 2025 roku mediana cen wskazuje na kwotę bliską 8 zł za kilogram. Podrożała też pietruszka korzeniowa (o 12,5 proc.), kalafior (o 11,1 proc.) oraz czosnek (o 5,3 proc.).

Te produkty potaniały

Na szczęście, w badaniu znalazły się również warzywa, których ceny zmalały. Największy spadek cen w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano w przypadku cebuli żółtej. Kg cebuli żółtej w marcu 2023 roku kosztował ok. 5 zł 69 gr, podczas gdy w analogicznym okresie bieżącego roku cena spadła do 3 zł 99 gr. Oznacza to obniżkę o niemal 30 proc. Marchew staniała z 4 zł 49 gr w 2023 roku do 3 zł 79 gr w 2025 roku, co przekłada się na spadek ceny o 15,6 proc. Taniej niż dwa lata temu zapłacimy także za buraki. Ich cena spadła o około 10 proc.

– Spośród dziesięciu analizowanych produktów, ceny siedmiu wzrosły, a trzech spadły. W efekcie cały koszyk zakupowy podrożał o około 11 proc. – zauważa Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

Na wzrost cen warzyw i owoców wpływa nie tylko inflacja, ale również rosnące koszty energii oraz pracy. Warto podkreślić, że ceny tych produktów są silnie uzależnione od warunków pogodowych, które bezpośrednio wpływają na wielkość i jakość zbiorów, a tym samym na końcową cenę na półce sklepowej – dodaje Antonina Grzelak.

O aplikacji PanParagon

PanParagon to popularna aplikacja służąca do wyszukiwania promocji oraz przechowywania paragonów. Co miesiąc do systemu dodawanych jest około 1,5 mln dowodów zakupu. Anonimowe dane z paragonów dostarczają cennych informacji na temat realnych cen produktów oraz trendów zakupowych.

