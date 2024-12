Ważna zmiana dla kierowców. Dwukrotny wzrost opłaty!

Podwyżka stawek przeglądu w 2025 roku!

Wygląda na to, że prośby właścicieli Stacji Kontroli Pojazdów zostaną w końcu spełnione. Jak podaje dziennik.pl Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad wypracowaniem nowego sposobu ustalania stawki za przeglądy techniczne, co ma poskutkować podwyżkami. Według doniesień dziennika, stawka ma wzrosnąć do 260 zł.

Dla porównania, obecnie za przegląd techniczny płacimy 98 zł, podwyżka będzie więc ponad dwukrotna! W przypadku aut z instalacją LPG do tej pory płaciliśmy za przegląd 162 zł (dodatkowe 63 zł za gaz). Jeśli dodatkowa stawka za gaz pozostanie bez zmian, za przegląd auta z LPG zapłacimy 323 zł!

Obecna stawka przeglądu jest niezmienna od 20 lat, a o podwyżki apelowała Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, która ostrzegała, że przez brak waloryzacji cen branża stoi "na granicy upadłości". Przychody z przeglądów miały nie pokrywać kosztów ich wykonania.

Trudniejsze warunki przejścia przeglądu technicznego

Zmianom mają ulec nie tylko opłaty, ale także warunki badań technicznych. Dziennik.pl pisze, że ministerstwo infrastruktury planuje "uszczelnić system badań technicznych" oraz stworzyć "system spójnego nadzoru nad prawidłowością ich przeprowadzania". W praktyce wymienione mają być dymomierze na liczniki cząstek stałych, które mogą sprawdzić, czy auto z silnikiem diesla mają wycięty filtr DPF.

Na razie nie znamy terminu zmian, ale biorąc pod uwagę fakt, że ustawa na razie znajduje się w ministerstwie i nie trafiła na ścieżkę legislacyjną, nie ma szans na jej wejście w życie od początku 2025 roku. W zależności od tempa prac, możemy spodziewać się, że wejdzie najwcześniej na wiosnę 2025 roku.