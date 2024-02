Ważna zmiana w PIT. Podatnicy będą zachwyceni

Jak rozliczyć PIT przez internet?

Rusza czas rozliczania się z fiskusem. Jeśli nie masz odliczeń czy nie zmieniasz organizacji pożytku publicznego, na rzecz której chciałbyś przeznaczyć procent podatku, to teoretycznie nic nie musisz robić. PIT-y są już rozliczone i widnieją w systemie elektronicznym Twój E-PIT. Warto jednak tam zajrzeć, bo może okazać się, że musimy oddać jakąś pulę skarbówce. A to podatnik ostatecznie ponosi odpowiedzialność za wypełnienie i przesłanie do skarbówki PIT-u. Brak wiedzy na ten temat może skutkować poważnymi konsekwencjami. Można wówczas nieświadomie trafić la listę dłużników. Usługa Twój e-PIT rusza już 15 lutego. W tym roku z usługi mogą skorzystać także przedsiębiorcy. W 2024 roku znajdą się tam wypełnione następujące formularze: PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L i PIT-28 oraz oświadczenie PIT-OP, a także informacja o danych dzieci uprawniających do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+ za 2023 rok.

Czy trzeba się spieszyć z wypełnianiem PIT-ów? Na razie jest jeszcze sporo czasu. Czas na złożenie deklaracji mija 1 maja. Ale jak wiemy z praktyki, lepiej nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo ostatniego dnia wiele osób sobie przypomina o PIT-ach i system przeciąża się. Wówczas trudno zalogować się do systemu. Zatem lepiej uniknąć stresującej sytuacji i na spokojnie rozliczyć się ze skarbówką. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej dostaniemy ewentualny zwrot podatku.

