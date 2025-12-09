Ważne oświadczenie dla klientów tego banku! Wszyscy klienci muszą wiedzieć

- PKO BP ostrzega przed nową metodą oszustwa, gdzie przestępcy wykorzystują AI do tworzenia fałszywych legitymacji bankowych.
- Oszuści podszywają się pod pracowników banku, wysyłając fałszywe dokumenty, by wyłudzić dane lub pieniądze.
- Chcesz wiedzieć, jak skutecznie chronić się przed tymi atakami? Przeczytaj, jak PKO BP radzi weryfikować tożsamość i zabezpieczać swoje konto!
Przestępcy stale doskonalą swoje techniki, a najnowszym trendem jest wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do generowania fałszywych legitymacji bankowych. Te dokumenty, często przesyłane za pośrednictwem SMS-ów lub e-maili, mają na celu zbudowanie zaufania u potencjalnych ofiar i uwiarygodnienie oszusta jako prawdziwego pracownika banku.
Schemat działania oszustów
Mechanizm oszustwa jest wieloetapowy i ma na celu zmanipulowanie ofiary:
Pierwszy kontakt – fałszywa informacja o pożyczce. Oszust inicjuje kontakt telefoniczny, informując o rzekomo zaciągniętej pożyczce na dane ofiary. Ma to wzbudzić niepokój i skłonić do dalszej współpracy.Następnie, w kolejnym połączeniu, osoba podająca się za pracownika banku oferuje "pomoc" w zabezpieczeniu konta.
Uwiarygodnienie za pomocą fałszywej legitymacji. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, oszust przesyła fałszywą legitymację bankową, zazwyczaj SMS-em lub e-mailem. Ten element ma kluczowe znaczenie w budowaniu zaufania.
Po zdobyciu zaufania, przestępca może poprosić o zainstalowanie aplikacji do zdalnego pulpitu lub nakłaniać do przelania pieniędzy na tzw. „konto techniczne”. W rzeczywistości są to próby wyłudzenia danych logowania, haseł, kodów BLIK lub bezpośrednio środków finansowych.
Jak się bronić przed oszustami?
PKO BP jednoznacznie podkreśla, że jego pracownicy nigdy nie postępują w ten sposób. Bankowi pracownicy nigdy nie wysyłają legitymacji ani wizytówek przez SMS czy e-mail oraz nigdy nie proszą o instalowanie żadnych aplikacji na prośbę rozmówcy.
Aby nie paść ofiara oszustów, bank radzi:
- Zachowaj ostrożność z danymi poufnymi: Nigdy nie podawaj przez telefon danych logowania, kodów BLIK, danych kartowych ani pełnych danych osobowych.
- Nie instaluj nieznanych aplikacji: Zawsze odmawiaj instalacji jakichkolwiek aplikacji na prośbę rozmówcy, nawet jeśli podaje się za pracownika banku.
- Weryfikuj tożsamość pracownika banku: Najbezpieczniejszym sposobem jest weryfikacja przez aplikację IKO. Podczas rozmowy poproś o potwierdzenie tożsamości, a w aplikacji otrzymasz powiadomienie z danymi dzwoniącego pracownika. Porównaj je z tymi, które zostały podane telefonicznie.
- Skontaktuj się z bankiem samodzielnie: Jeśli nie korzystasz z aplikacji IKO lub masz jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości rozmówcy, rozłącz się i samodzielnie skontaktuj się z bankiem, dzwoniąc na oficjalny numer: 800 302 302.
Zachowanie czujności i stosowanie się do powyższych zaleceń pomoże uchronić się przed nowymi, coraz bardziej zaawansowanymi metodami oszustów.
