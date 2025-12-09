Ważne oświadczenie dla klientów tego banku! Wszyscy klienci muszą wiedzieć

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-09 18:02

PKO BP ostrzega przed nową metodą oszustwa z wykorzystaniem fałszywych legitymacji bankowych. Bank informuje o rosnącym zagrożeniu ze strony przestępców, którzy podszywają się pod jego pracowników, wykorzystując sztuczną inteligencję do tworzenia wiarygodnych, lecz fałszywych dokumentów. Celem oszustów jest wyłudzenie poufnych danych lub środków finansowych od klientów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis mechanizmu działania oszustów oraz rady, jak się przed nimi uchronić.

Stos banknotów polskich złotych o nominałach 10, 20 i 50, ułożonych wachlarzowo na ciemnym, marmurowym tle. Banknoty symbolizują kwestie finansowe i oszustwa, o których przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.

i

Stos banknotów polskich złotych o nominałach 10, 20 i 50, ułożonych wachlarzowo na ciemnym, marmurowym tle. Banknoty symbolizują kwestie finansowe i oszustwa, o których przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.
  • PKO BP ostrzega przed nową metodą oszustwa, gdzie przestępcy wykorzystują AI do tworzenia fałszywych legitymacji bankowych.
  • Oszuści podszywają się pod pracowników banku, wysyłając fałszywe dokumenty, by wyłudzić dane lub pieniądze.
  • Chcesz wiedzieć, jak skutecznie chronić się przed tymi atakami? Przeczytaj, jak PKO BP radzi weryfikować tożsamość i zabezpieczać swoje konto!

Przestępcy stale doskonalą swoje techniki, a najnowszym trendem jest wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji do generowania fałszywych legitymacji bankowych. Te dokumenty, często przesyłane za pośrednictwem SMS-ów lub e-maili, mają na celu zbudowanie zaufania u potencjalnych ofiar i uwiarygodnienie oszusta jako prawdziwego pracownika banku.

Schemat działania oszustów

Mechanizm oszustwa jest wieloetapowy i ma na celu zmanipulowanie ofiary:

Pierwszy kontakt – fałszywa informacja o pożyczce. Oszust inicjuje kontakt telefoniczny, informując o rzekomo zaciągniętej pożyczce na dane ofiary. Ma to wzbudzić niepokój i skłonić do dalszej współpracy.Następnie, w kolejnym połączeniu, osoba podająca się za pracownika banku oferuje "pomoc" w zabezpieczeniu konta.

Uwiarygodnienie za pomocą fałszywej legitymacji. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, oszust przesyła fałszywą legitymację bankową, zazwyczaj SMS-em lub e-mailem. Ten element ma kluczowe znaczenie w budowaniu zaufania.

Po zdobyciu zaufania, przestępca może poprosić o zainstalowanie aplikacji do zdalnego pulpitu lub nakłaniać do przelania pieniędzy na tzw. „konto techniczne”. W rzeczywistości są to próby wyłudzenia danych logowania, haseł, kodów BLIK lub bezpośrednio środków finansowych.

Jak się bronić przed oszustami?

PKO BP jednoznacznie podkreśla, że jego pracownicy nigdy nie postępują w ten sposób. Bankowi pracownicy nigdy nie wysyłają legitymacji ani wizytówek przez SMS czy e-mail oraz nigdy nie proszą o instalowanie żadnych aplikacji na prośbę rozmówcy.

Aby nie paść ofiara oszustów, bank radzi:

  • Zachowaj ostrożność z danymi poufnymi: Nigdy nie podawaj przez telefon danych logowania, kodów BLIK, danych kartowych ani pełnych danych osobowych.
  • Nie instaluj nieznanych aplikacji: Zawsze odmawiaj instalacji jakichkolwiek aplikacji na prośbę rozmówcy, nawet jeśli podaje się za pracownika banku.
  • Weryfikuj tożsamość pracownika banku: Najbezpieczniejszym sposobem jest weryfikacja przez aplikację IKO. Podczas rozmowy poproś o potwierdzenie tożsamości, a w aplikacji otrzymasz powiadomienie z danymi dzwoniącego pracownika. Porównaj je z tymi, które zostały podane telefonicznie.
  • Skontaktuj się z bankiem samodzielnie: Jeśli nie korzystasz z aplikacji IKO lub masz jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości rozmówcy, rozłącz się i samodzielnie skontaktuj się z bankiem, dzwoniąc na oficjalny numer: 800 302 302.

Zachowanie czujności i stosowanie się do powyższych zaleceń pomoże uchronić się przed nowymi, coraz bardziej zaawansowanymi metodami oszustów.

W naszej galerii zobaczysz najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce:

Jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce.
40 zdjęć
Sonda
Czy Ty lub ktoś z Twojej rodziny padł kiedyś ofiarą oszustów?
exb vod 2 09.12.2025
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BANK
PKO BP