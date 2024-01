i Autor: Materiały prasowe

Ważne zmiany w mikrorachunku. Musisz to wiedzieć!

Mikrorachunek podatkowy zyskał nowe funkcje; można na niego wpłacać także podatek od gier, dopłaty do gier i VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych. To efekt nowelizacji rozporządzenia MF. Indywidualny mikrorachunek podatkowy funkcjonuje od 2020 r., służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego.