Likwidacja Funduszu Kościelnego przyspiesza! PSL stanie na drodze Lewicy?

Lewica chce przyśpieszyć likwidację Funduszu Kościelnego. "Jak nie drzwiami, to oknami"

Rzecznik Nowej Lewicy, Łukasz Michnik, poinformował, że klub parlamentarny zamierza złożyć poselski projekt ustawy dotyczący likwidacji Funduszu Kościelnego. Planowane jest to po zakończeniu przerwy wakacyjnej. Ta inicjatywa jest próbą przyspieszenia zmian, które utknęły w rządowych procedurach.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa MRPiPS z ramienia Lewicy, już w marcu sygnalizowała wniosek o wpisanie projektu likwidującego Fundusz Kościelny do wykazu prac legislacyjnych rządu. Proponowane zmiany obejmują współfinansowanie składek emerytalnych i rentowych duchownych, gdzie osoby duchowne i Kościoły miałyby dzielić się kosztami po połowie. Mimo to, projekt nie doczekał się realizacji.

Michnik podkreślił, że brak woli politycznej w rządzie skłonił Lewicę do podjęcia inicjatywy poselskiej. "Ewidentnie nie ma woli politycznej, żeby w rządzie ten projekt realizować, więc jak nie drzwiami to oknami" – skomentował Michnik, dając do zrozumienia determinację Lewicy w przeforsowaniu zmian.

PSL krytykuje próby likwidacji Funduszu Kościelnego

Pomysł likwidacji Funduszu Kościelnego spotyka się z krytyką ze strony PSL. Poseł Jarosław Rzepa wyraził obawy, że taki projekt może doprowadzić do kryzysów w wielu parafiach. "Jeżeli chcemy doprowadzić do kryzysów i ogromnych problemów w niektórych parafiach to ten projekt Lewicy jest okej" – powiedział Rzepa, sugerując, że konsekwencje mogą być negatywne.

Rzepa przyznał, że nie ma wiedzy na temat rozmów między politykami Lewicy a prezesem PSL, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, w tej sprawie. To rodzi pytania o spójność koalicji rządzącej w kwestiach światopoglądowych i finansowania Kościoła.

Rząd na początku 2024 roku zaczął pracę nad zmianami w Funduszu Kościelnym

Fundusz Kościelny, ustanowiony w 1950 roku, miał być formą rekompensaty za przejęte przez państwo nieruchomości kościelne. Obecnie 95% wydatków Funduszu stanowią składki na ubezpieczenia społeczne duchownych, a korzystają z niego wszystkie legalnie działające w Polsce związki wyznaniowe.

W styczniu ubiegłego roku powołano Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Kościelnego, który miał wypracować nową koncepcję funkcjonowania Funduszu. Władysław Kosiniak-Kamysz, stojący na czele zespołu, wyraził poparcie dla zamiany Funduszu na odpis podatkowy.

