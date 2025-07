Kursy walut 03.07.2025. Złoty reaguje na nagłe obniżenie stóp procentowych!

Kursy walut 03.07.2025

Po środowej decyzji RPP o obniżce stóp procentowych o 0,25 proc.; kurs dolara wzrósł do 3,6120 zł (w środę wynosił 3,609 zł), euro zaliczyło również nieznaczny wzrost do 4,2647 zł (w środę wynosił 4,250 zł). Wzrósł także frank szwajcarski do 4,5646 zł (z 4,554 zł) zaś funt szterling nieznacznie spadł do 4,9380 zł (z 4,945 zł).

Niespodziewana decyzja RPP

Większość ekonomistów prognozowała, że RPP wstrzyma się z obniżkami stóp do września, co zaskoczyło rynki. W komunikacie NBP uzasadniono obniżkę prognozą inflacji CPI, które wskazują na to, że w najbliższych miesiącach zbliży się poniżej górnej granicy celu inflacyjnego NBP.

- Roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,5 - 4,4 proc. w 2025 r. (wobec 4,1 - 5,7 proc. w projekcji z marca br.), 1,7 - 4,5 proc. w 2026 r. (wobec 2,0 - 4,8 proc.) oraz 0,9 - 3,8 proc. w 2027 r. (wobec 1,1 - 3,9 proc.) - czytamy w komunikacie RPP.

Jak napisali na X analitycy Banku Pekao, nowe prognozy NBP "wspierają dalsze cięcia". Ich zdaniem kolejnych możemy spodziewać się we wrześniu i jeszcze jednych co najmniej do końca roku.

- Nowa projekcja NBP ma spodziewany kierunek... ale żeby tak zejść z prognozą inflacji na 2025 - trzeba założyć mrożenie cen energii do końca roku, mimo że ustawa w tej sprawie (jeszcze) nie obowiązuje. Widzimy pewną niekonsekwencję względem wcześniejszego podejścia NBP - napisali analitycy Banku Pekao.

