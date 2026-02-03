Ważne zmiany w urlopach w Polsce. Więcej dni wolnych dla pracowników?

Pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu do 10 lat stażu pracy lub 26 dni po przekroczeniu tego progu, wliczając w to lata nauki.

Niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok i musi być odebrany do 30 września.

Każdy pracownik ma prawo do 4 dni urlopu na żądanie rocznie, o którym należy poinformować pracodawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

Odrzucona petycja o dodatkowy urlop w PIP: Sejmowa komisja odrzuciła propozycję związku zawodowego PIP o dodatkowe dni urlopu, argumentując, że zmiany legislacyjne nie powinny być wprowadzane przez petycje.

Urlop pracownika – obowiązujące zasady

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar zależy od stażu pracy. Obecnie obowiązują dwa progi: 20 dni urlopu dla osób ze stażem krótszym niż 10 lat oraz 26 dni urlopu po osiągnięciu co najmniej 10 lat zatrudnienia.

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wliczane są nie tylko poprzednie umowy o pracę, ale również lata nauki. Uwzględnia się jednak tylko jeden, najkorzystniejszy etap edukacji, np. studia wyższe – do 8 lat lub liceum ogólnokształcące – 4 lata.

Niewykorzystany urlop i urlop na żądanie

Niewykorzystany urlop nie przepada, lecz przechodzi na kolejny rok. Pracownik musi go odebrać najpóźniej do 30 września następnego roku. Ekwiwalent pieniężny przysługuje wyłącznie przy rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.

Kodeks pracy gwarantuje także 4 dni urlopu na żądanie w roku. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia, o ile pracownik poinformuje o tym najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

Petycja o dodatkowy urlop w Państwowej Inspekcji Pracy

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji rozpatrywała propozycję zmian w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, przygotowaną przez związek zawodowy pracowników PIP. Projekt zakładał, że:

pracownicy PIP z obecnym prawem do 20 dni urlopu otrzymaliby dodatkowe 6 dni,

po 10 latach pracy – dodatkowe 3 dni urlopu,

po 20 latach pracy – dodatkowe 6 dni urlopu.

Zmiany miały być formą rekompensaty za brak podwyżek oraz zachętą dla młodych pracowników. Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu poparło te postulaty, wskazując na duże obciążenie i brak dodatkowych uprawnień urlopowych.

Decyzja komisji: prace zakończone

Sejmowa komisja nie uwzględniła jednak petycji. Przewodniczący komisji, Rafał Bochenek, stwierdził:

„Kuriozalnym jest to, że centralne organy państwowe de facto chcą dokonywać zmian legislacyjnych za pośrednictwem Komisji do Spraw Petycji. To jest tryb, szanowni państwo, który przysługuje obywatelom. Ja wiem, państwo też jesteście obywatelami, ale funkcjonujecie w pewnych ramach urzędu centralnego i za pośrednictwem organów nadzorujących, zwierzchnich, powinniście tego typu zmiany legislacyjne przeprowadzać…”

Podobne stanowisko przedstawiła Anita Gwarek z Głównego Inspektoratu Pracy, podkreślając potrzebę kompleksowej reformy PIP zamiast punktowych zmian. Tym samym temat dodatkowych dni urlopu dla pracowników PIP został zamknięty.

