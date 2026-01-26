ZUS przyspiesza wypłaty nowych rent i emerytur. Pieniądze szybciej na kontach seniorów

Zmiany w terminach wypłat emerytur oraz rent w lutym i marcu w 2026 roku!

ZUS wypłaci pierwsze lutowe świadczenia już w styczniu

Podobnie będzie w przypadku marcowych świadczeń, w których dwa terminy zostaną przesunięte

Marcowe emerytury i renty będą wyższe, bo zostaną już objęte waloryzacją

Zmiany w wypłatach emerytur w lutym! Dwa przesunięte terminy

Standardowo ZUS wypłaca świadczenia w 1., 6., 10., 15., 20. i 25 dzień miesiąca. Tym samym dziś (26 stycznia) wszyscy seniorzy powinni mieć już na kontach styczniowe emerytury i renty. Część może dostać jeszcze w tym miesiącu świadczenia lutowe, bo 1 luty wypada w niedzielę, tym samym wypłata powinna zostać zrealizowana do 30 stycznia (piątek).

Lutowe emerytury i renty w terminie 6 lutego (piątek), 10 lutego (wtorek), 20 lutego (piątek), 25 lutego (środka) zostaną wypłacone w standardowych terminach.

Wyjątkiem będą jeszcze wypłaty za 15. dzień miesiąca, który w lutym wypada w niedzielę. Tym samym seniorzy powinni dostać wypłaty już w piątek 13 lutego.

Marcowe emerytury po waloryzacji. Część dostanie wypłatę jeszcze w lutym!

Marcowe emerytury są szczególnie istotne dla seniorów, bo będą wyższe niż dotychczasowe świadczenia - bo właśnie od tego miesiąca obowiązuję waloryzacja świadczeń (opierająca się na wskaźniku inflacji i wzroście wynagrodzeń z ubiegłego roku).

Z racji na to, że 1 marca wypada w niedzielę, seniorzy otrzymujący świadczenia w pierwszy dzień miesiąca, dostaną zwaloryzowaną emeryturę już w piątek 27 lutego! W niedzielę wypada również 15 marca, dlatego seniorzy otrzymujący emerytury i renty w 15. dzień miesiąca, otrzymają podwyższone świadczenie już w piątek 13 marca.

W przypadku pozostałych terminów marcowych wypłat, świadczenia przyjdą standardowo, czyli do 6 marca (piątek), 10 marca (wtorek), 20 marca (piątek) i 25 marca (środa).

