Ważne zmiany w ZUS od 24 marca 2023! Dotyczą zwolnienia lekarskiego

ZUS wprowadza zmiany. Dotyczą zwolnień lekarskich

"Po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji" - poinformował w komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia 2023 roku każdy przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenie społeczne ma obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. "Jeśli sam nie założy konta, ZUS utworzy profil za niego. Aby uzyskać dostęp do profilu, który automatycznie utworzył ZUS, płatnik składek musi dokończyć proces rejestracji".

Profil PUE ZUS. Upoważnienie do obsługi

Dostęp do profilu jest kwestią istotną ponieważ umożliwia płatnikowi m.in uzyskanie korespondencji z ZUS. Istotne jest, że istnieje możliwość upoważnienia np. pracownika do obsługi profilu. "Aby upoważnić taką osobę do profilu płatnika na PUE ZUS, trzeba udzielić jej pełnomocnictwa do załatwiania spraw w ZUS. Najlepiej skorzystać z gotowego formularza PEL, który jest dostępny m.in na PUE ZUS. Osoba upoważniona powinna mieć swoje - założone wcześniej - konto na PUE ZUS. Płatnik składek, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli lub udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej" - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dane do logowania w PUE ZUS. Jak można je zdobyć?

W celu zalogowania się na swoje konto w PUE ZUS należy posiadać login PUE oraz jednorazowe hasło. Skąd je wziąć? "Taką informację można uzyskać podczas wizyty w placówce ZUS lub podczas e-wizyty (po potwierdzeniu swojej tożsamości). Następnie trzeba się zalogować do PUE ZUS, ustawić nowe hasło i uzupełnić brakujące dane" - informuje w komunikacie Zakład ubezpieczeń Społecznych.

