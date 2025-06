Emerytura dla prezydenta RP. To Andrzej Duda dostanie z ZUS na odchodne

Wenezuela drastycznie podnosi ceny paliw – powody decyzji

Rząd Wenezueli przygotowuje się do ogłoszenia podwyżki cen benzyny aż o 50 procent, o czym informuje Puls Biznesu. Cena litra paliwa ma wzrosnąć z 0,50 do 0,75 dolara na wszystkich stacjach paliw w kraju. Źródła agencji Reuters, zaznajomione z planami państwowej spółki naftowej Petroleos de Venezuela (PDVSA), podają, że PDVSA jest właścicielem wszystkich dystrybutorów paliwa na 1600 stacjach benzynowych w całym kraju i współpracuje z prywatnymi kontrahentami w celu ich obsługi.

Choć podwyżka nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona, operatorzy prywatnych stacji benzynowych w niektórych stanach zostali już o niej poinformowani. Głównym powodem tej decyzji jest dramatyczny spadek dochodów państwa, który zmusił rząd do szukania dodatkowych źródeł finansowania.

Wycofanie się Chevronu z Wenezueli – skutki dla gospodarki

Wycofanie się Chevronu i innych zagranicznych firm z Wenezueli pod koniec maja, o czym informuje Puls Biznesu, miało bezpośredni wpływ na decyzję o podwyżce cen paliw. Firmy te zakończyły działalność po tym, jak rząd USA, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego, przywrócił sankcje wobec wenezuelskiego sektora naftowego.

Chevron odpowiadał dotąd za około 23 proc. krajowej produkcji ropy naftowej i był kluczowym źródłem dopływu dolarów do systemu finansowego Wenezueli. Jego odejście spowodowało poważne straty dla budżetu państwa, co zmusiło rząd do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów. Podwyżka cen paliw jest jednym z elementów tego planu.

Sytuacja gospodarcza Wenezueli – próby ratowania budżetu

Wzrost cen paliw to kolejna próba rządu Nicolása Maduro na ratowanie budżetu państwa, który od lat zmaga się z hiperinflacją, deficytem towarów i masową emigracją obywateli, o czym informuje Puls Biznesu. Choć pierwsze zmiany w polityce cenowej paliw miały miejsce w 2020 roku, to w obliczu silnego sprzeciwu społecznego wiele planowanych podwyżek zostało wcześniej ograniczonych lub wstrzymanych.

W 2024 roku PKB Wenezueli wyniósł około 111 mld USD dolarów, co stanowi wzrost w stosunku do lat największego kryzysu, ale wciąż daleko do poziomów sprzed dekady. Wyliczenia w tej kwestii są jednak sprzeczne i brakuje potwierdzonych i wiarygodnych danych. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia, że PKB mógł w zeszłym roku wzmocnić się o 3,7 proc., zaś w tym roku może skurczyć się aż o 4 proc.

Wenezuela posiada największe złoża ropy na świecie, szacowane na ponad 300 miliardów baryłek. To znacznie więcej niż w swoim władaniu mają kraje Zatoki Perskiej. Ceny benzyny w Wenezueli pozostały niezmienione na poziomie 0,01 USD/litr w maju. Według portalu tradingeconomics ceny benzyny w Wenezueli średnio wynosiły 0,02 USD/litr od 2020 do 2025 roku, osiągając najwyższy poziom w historii 0,02 USD/litr w czerwcu 2020 roku oraz rekordowo niski poziom 0,00 USD/litr w lutym 2020 roku.