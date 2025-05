Wesela 2025. Ile Polacy dają do koperty weselnej? Oto dokładne kwoty

Weselne zaproszenia – Polacy rezygnują z uroczystości

Z najnowszego badania IBRiS wynika, że rosnące wydatki na życie zmuszają Polaków do rezygnacji z uczestnictwa w ważnych uroczystościach rodzinnych. Aż 40% badanych deklaruje, że nie weźmie udziału w organizowanych wiosną weselach. Podobny trend obserwuje się w przypadku komunii (32% rezygnacji) i chrztów (29% rezygnacji).

- "Uczestnictwo w uroczystościach rodzinnych to ważna sprawa dla Polaków, jednak jak pokazuje badanie, istnieje spora grupa osób, które ze względu nie niewystarczające finanse rezygnują z udziału" – zaznaczył Marek Lewandowski z Santander Consumer Banku.

Z badania wynika, że z wesel najczęściej rezygnują osoby w wieku 30-39 lat (46%) oraz 50-59 lat (44%), mieszkańcy średnich miast (44%) oraz wsi (42%).

Wesele 2025. Ile włożyć do koperty?

Polaków zapytano również o to, jaki budżet planują przeznaczyć na prezent dla pary młodej. Największy odsetek, czyli 28%, deklaruje kwotę od 401 do 750 zł, a 24% – od 201 do 400 zł. Mniejszy odsetek badanych planuje wydać więcej: 13% – od 751 do 1000 zł, 8% – między 1001 zł a 1500 zł, a 4% – od 1501 do 2000 zł.

Komunie i chrzciny – jaki budżet na prezenty?

Na prezenty z okazji komunii i chrzcin najwięcej osób (18%) chce wydać między 401 a 500 zł. Kolejno badani wskazywali kwoty: od 201 do 300 zł (16%), 301 do 400 zł oraz 101 do 200 zł (po 14%). Między 501 a 600 zł planuje przeznaczyć 7%, a kwotę do 100 zł – 6%, od 601 do 700 zł – 3%. Powyżej tysiąca złotych wydać chce 1% respondentów.

Wydatki a miejsce zamieszkania i wiek

Marek Lewandowski zwrócił uwagę, że wysokość planowanych wydatków różni się w zależności od miejsca zamieszkania i wieku.

- "Najpopularniejsza kwota 401-750 zł najczęściej była wskazywana przez najmłodszych w wieku 18-29 lat (31%) oraz najstarszych w wieku 60+ lat (30%)" - zauważył. Dodał, że wyższy przedział, od 751 do 1000 zł najczęściej wskazywały osoby w wieku 40-49 lat (18%) i mieszkańcy dużych miast (19%).

