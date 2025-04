Kaczyński wzywa do weta prezydenta ws. składki zdrowotnej

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, wyraził w poniedziałek nadzieję, że prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Podczas konferencji prasowej Kaczyński określił nowelizację jako "zupełny absurd". "Mam nadzieję, że będzie weto. Po prostu weto" – powiedział Kaczyński, argumentując, że obniżka składki prowadzi do sytuacji, w której osoby zarabiające więcej płacą proporcjonalnie mniejsze składki niż osoby o niższych dochodach. "To są degresywne podatki, tego nie ma nigdzie na świecie" – dodał.

Szczegóły nowelizacji ustawy o składce zdrowotnej

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakłada wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Do pewnego poziomu składka miałaby charakter ryczałtowy, a od nadwyżki dochodów – procentowy. Zmiany mają dotyczyć około 2,5 miliona osób prowadzących działalność gospodarczą. Nowe przepisy nie wpłyną na wysokość składki zdrowotnej płaconej przez pracowników na etacie, która pozostanie na poziomie 9%. Podobnie, bez zmian pozostanie składka w przypadku świadczeń emerytalnych, również wynosząca 9%.

Obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców ma obowiązywać od początku 2026 roku i będzie kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. O tyle mają się zmniejszyć wpływy ze składki zdrowotnej. Sejm uchwalił obniżkę 4 kwietnia głosami posłów Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050-Trzeciej Drogi i PSL-Trzeciej Drogi. Przeciwko byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem, a Konfederacja wstrzymała się od głosu.

Apel o weto ze strony opozycji i środowisk medycznych

O zawetowanie przepisów zaapelowali do prezydenta Dudy m.in. kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat, kandydat Partii Razem Adam Zandberg, Porozumienie Rezydentów OZZL i Naczelna Izba Lekarska. Argumentują oni, że obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców pogorszy sytuację pacjentów i pogłębi kryzys w ochronie zdrowia. Andrzej Duda zapowiedział, że poprosi Radę Dialogu Społecznego o opinię w sprawie ustawy, podkreślając, że głos związkowców będzie dla niego "fundamentalnie ważny".

Reakcja rządu: Tusk zapowiada powrót do tematu po wyborach

Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli prezydent zawetuje zmiany w składce zdrowotnej, to jako premier podejmie kroki, by wrócić do tego tematu po wyborach prezydenckich. Oznacza to, że kwestia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców pozostaje otwarta i będzie przedmiotem dalszych debat politycznych.