Nowy Whopper to efekt starannych badań i wsłuchiwania się w opinie klientów. Firma przeprowadziła ankietę wśród ponad 3800 osób, zarówno stałych bywalców, jak i nowych klientów, aby zidentyfikować obszary, w których ich sztandarowy burger mógłby zostać ulepszony. W rezultacie wprowadzono trzy kluczowe zmiany:

Jeszcze bardziej soczyste mięso - Whopper nadal wykorzystuje 100% wołowiny grillowanej na żywym ogniu, ale teraz z nową, unikalną mieszanką przypraw, która ma zapewnić jeszcze więcej smaku i soczystości. Ulepszona bułka - Nowe, starannie wyselekcjonowane pieczywo z sezamem ma być bardziej puszyste i lepiej komponować się z pozostałymi składnikami. Optymalna temperatura serwowania - Aby zapewnić pełnię smaku w każdym kęsie, nowy Whopper jest serwowany w precyzyjnie dobranej temperaturze 55-60°C.

Nie tylko dla mięsożerców

W duchu inkluzywności i odpowiadając na rosnące zainteresowanie dietą roślinną, Burger King oferuje również wersję Plant-Based Whopper. To dobra wiadomość dla fleksitarian i wszystkich, którzy chcą ograniczyć spożycie mięsa, nie rezygnując z ulubionych smaków.

Strategia "Real Food Journey"

Odświeżenie receptury Whoppera wpisuje się w szerszą strategię Burger King znaną jako "Real Food Journey". Inicjatywa ta, rozpoczęta w 2019 roku, ma na celu poprawę jakości oferowanej żywności poprzez eliminację sztucznych konserwantów, barwników i aromatów. Burger King dąży do zapewnienia klientom świeżych, wysokiej jakości produktów, które są nie tylko smaczne, ale także bardziej naturalne.

Cena Whoppera bez zmian

Mimo wprowadzonych ulepszeń, cena Whoppera pozostaje bez zmian. Standardowa cena to 23 zł, a do 4 listopada burger dostępny jest w promocyjnej cenie 15 zł. To dobra wiadomość dla fanów marki, którzy mogą cieszyć się ulepszonym produktem bez dodatkowych kosztów.

Czy nowy Whopper zdobędzie serca fanów?

Nowy Whopper to nie tylko odświeżenie kultowego produktu, ale także symbol ewolucji marki Burger King. Firma pokazuje, że nawet legendarny produkt może być udoskonalony, aby spełnić oczekiwania współczesnych konsumentów. Czy nowa receptura przekona zarówno wieloletnich fanów, jak i nowych klientów? Czas pokaże, ale jedno jest pewne - Burger King nie spoczywa na laurach i ciągle szuka sposobów, aby zaskoczyć i zadowolić swoich klientów.

Burger King w Polsce

Sieć Burger King działa w Polsce od 2007 roku i obecnie posiada 74 restauracje w kraju. Od 2022 roku za markę odpowiada firma Rex Concepts, która jest master franczyzobiorcą nie tylko w Polsce, ale także w Czechach i Rumunii. Firma stawia na nowoczesne technologie, rozwój sieci lokali i podnoszenie standardów obsługi.

