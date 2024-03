Wiadomo, kiedy ruszy serwis Max. Są szczegóły oferty i pakietów

Chcesz pracować w LOT? Rusza nabór do programu stażowego!

Serwis streamingowy Max w formie “na żądanie” lub kanałów linearnych

"W Max stworzymy przestrzeń, w której każdy znajdzie coś wyjątkowego dla siebie. Głęboko wierzę w to, że Max będzie inspirować i angażować użytkowników w Polsce, tak, jak z sukcesem robi to w USA i Ameryce Łacińskiej. Jesteśmy na progu czegoś wielkiego – unikatowego połączenia naszych najważniejszych marek, czyli HBO, Warner Bros. oraz uniwersum DC, z najpopularniejszymi wśród widzów produkcjami lokalnymi. Max to wyjątkowa oferta dostępna zarówno w formie “na żądanie”, jak i kanałów linearnych. Max będzie niezrównany pod względem contentowym i bardzo konkurencyjny cenowo" – podkreśla Maciej Gozdowski, Group Vice President – Streaming w TVN Warner Bros. Discovery.

Serwis streamingowy Max – jakie pakiety są dostępne?

Warner Bros. Discovery podaje informacje o pakietach do wyboru:

Pakiet podstawowy:

Cechuje go bardziej przystępna cena, a więc większa dostępność najwyższej jakości treści przy ograniczonej liczbie reklam. Taka usługa znana jest już polskim użytkownikom Playera, który jest lokalnym pionierem w zastosowaniu rozwiązań łączących tańsze subskrypcje z limitowaną liczbą wyświetlanych reklam.

Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Pakiet Standard:

Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Możliwość pobrania do 30 tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Pakiet Premium:

Najlepsze doświadczenie oglądania seriali, filmów i programów.

Oglądanie seriali, filmów i programów na czterech obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD lub 4K, dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach.

Możliwość pobrania do 100 dostępnych tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Pakiet dodatkowy “Kanały TV i Sport”:

Dostęp do bogatej biblioteki kanałów na żywo m.in. stacji informacyjnych – TVN24 i CNN, rozrywkowych – TVN, TVN7, dla dzieci – Cartoon Network i Cartoonito, a także sportowych – Eurosport 1 i Eurosport 2 oraz relacji z najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym tenisowych Wielkich Szlemów, Pucharu Świata w skokach narciarskich, Speedway Grand Prix, kolarskich wielkich tourów, wyścigu 24h Le Mans i wielu więcej.

Dostępny jako dodatek do każdego bazowego pakietu.

Oglądanie kanałów telewizyjnych i relacji sportowych na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie (w ramach możliwości pakietu bazowego).

