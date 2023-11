10 rzeczy, o których musisz wiedzieć przed podróżą do USA

Wyjazd do USA. Jak się przygotować?

Stany Zjednoczone obejmują wszystkie strefy klimatyczne. Podróżując tam napotkać można również bardzo zróżnicowane, zgoła odmienne od europejskich, zwyczaje kulturowe oraz nieznane dotąd zasady formalne. O czym warto pomyśleć przed wyjazdem za ocean?

Przekroczenie granicy, czyli formalności

Obywatele Polski od 2019 roku mogą wjeżdżać na teren Stanów Zjednoczonych bez konieczności posiadania wizy turystycznej. Jedynym warunkiem formalnym, aby wjechać legalnie do tego kraju, jest wypełnienie formularza i rejestracja w systemie ESTA. Czynność ta zajmuje około 20 minut, a informację zwrotną otrzymujemy w ciągu maksymalnie 72 godzin. ESTA jest dokumentem, który należy okazać przed wejściem na pokład samolotu w Polsce. Finalną decyzję o wjeździe na terytorium USA podejmuje zawsze urzędnik kontroli granicznej. Podróżni, którzy pierwszy raz przylatują do USA są fotografowani, pobiera się im również odciski palców – dane te są sprawdzane w kartotece służb imigracyjnych. Ponadto pasażerowie z Polski, którzy chcą przekroczyć granicę z USA, muszą koniecznie posiadać paszport biometryczny, którego data ważności nie wygasa w dniu przekraczania granicy z tym krajem.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Osoby przyjeżdżające do USA nie mają obowiązku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego oraz osobowego. Jednak ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia w amerykańskich placówkach zdrowotnych rekomenduje się, aby zakupić odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne w Polsce.

W przypadku podróży do Stanów Zjednoczonych, gdzie nie obowiązuje żadna ogólnodostępna ochrona, jaką daje np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, zdecydowanie warto zakupić dodatkowe ubezpieczenie. Komfort podróży ze świadomością posiadania natychmiastowej, bezpłatnej pomocy w przypadku jakichkolwiek niespodziewanych zdarzeń, jest nieoceniony i zawsze rekomendujemy tę opcję. Warto zawsze zwracać uwagę na wysokość całkowitej kwoty ubezpieczenia oraz na to, by obejmowało m.in. następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz hospitalizację - mówi Grzegorz Mikielewicz, założyciel i CEO Getaway, platformy pełniącej funkcję intuicyjnego, inteligentnego i kompletnego kreatora podróży “szytej na miarę”.

Szczepienia i leki

W maju br. w USA przestał obowiązywać wymóg szczepień na COVID-19 m.in. dla zagranicznych podróżnych. Oznacza to, że obecnie Stany Zjednoczone nie wymagają żadnych szczepień od osób przyjeżdżających do tego kraju z Polski. Warto dodać, że podróżując do tego kraju można wwozić w zasadzie wszystkie leki bez recepty. Przewożąc natomiast leki specjalistyczne, np. antybiotyki czy też leki antydepresyjne, należy przedstawić na lotnisku oryginalną receptę (lub kopię) wystawioną przez lekarza.

Gotówka jest cenna

W Stanach Zjednoczonych osoby pracujące w branży usługowej, jak np. kelnerzy, sprzątacze czy kierowcy, otrzymują bardzo niskie “bazowe” wynagrodzenie, często niższe niż ustalona minimalna płaca federalna. W związku z tym napiwki w tym kraju są nie tylko miłym gestem i wyrazem uznania dla wykonanej pracy, ale często są niezbędne “do przetrwania”. Szczególnie w branży gastronomicznej są one mocno wbudowane w strukturę wynagrodzeń. Zwyczajowo przyjmuje się, że wysokość napiwku powinna wynosić 20% wartości rachunku. W tym celu zawsze warto mieć przy sobie gotówkę, aby cała kwota dotarła bezpośrednio do osoby nas obsługującej.

Transport? To zależy…

Zdecydowanie najlepszą i najpopularniejszą formą przemieszczania się po terenie USA jest jazda samochodem. Auto można wypożyczyć na podstawie polskiego prawa jazdy. Istotnym warunkiem jest minimalny wiek - osoby mające poniżej 25 lat, chcące zasiąść za kierownicą wynajętych w USA samochodów, mogą to zrobić wyłącznie po uiszczeniu specjalnej opłaty dla „niepełnoletnich kierowców”. Przed wyjazdem warto zwrócić uwagę na obowiązujące w danym stanie przepisy drogowe - różnice dotyczą głównie ograniczeń prędkości, które mogą się wahać od 85 do 120 km/h. Odmienną niż w Polsce zasadą jest, że na skrzyżowaniach równorzędnych pierwszeństwo ma ten kierowca, który zjawił się pierwszy. Posiadanie auta jest bardzo przydatne również w miastach średniej wielkości, ponieważ transport publiczny, poza największymi ośrodkami, jak Nowy Jork, Chicago czy Boston, jest słabo rozwinięty.

- Osobom, które w trakcie jednej podróży planują odwiedzić kilka stanów, zdecydowanie rekomendujemy przemieszczanie się samolotem między większymi miastami. Jeśli chcemy nabyć bilet w korzystniejszej cenie, warto go kupić z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni, dlatego plan podróży po USA warto mieć już kilka miesięcy przed wylotem - dodaje Grzegorz Mikielewicz z Getaway.

Krem z filtrem na zewnątrz, sweter w budynkach

Stany Zjednoczone leżą na znacznie niższej szerokości geograficznej niż Europa, np. Nowy Jork położony jest mniej więcej na tej samej szerokości geograficznej, co Madryt. Dlatego też słońce operuje znacznie bardziej intensywnie w Ameryce niż w Europie, a niestosowanie kremów z filtrem grozi poparzeniem. Dolegliwości związane ze słońcem i upałem to najczęstsze powody, które przyciągają odwiedzających do punktów pierwszej pomocy, np. w parkach rozrywki. Z drugiej strony Amerykanie nie potrafią żyć bez mrożącej (a nie chłodzącej) klimatyzacji, dlatego nawet, kiedy planujemy podróż do Stanów w środku lata, warto zabrać ze sobą grubsze ubrania. Przydadzą się w sklepach, w kawiarniach, restauracjach, muzeach czy amerykańskich liniach lotniczych.

W Stanach dzielenie się jest łatwe

Przed złożeniem zamówienia w amerykańskiej restauracji warto najpierw przyjrzeć się rozmiarom porcji na sąsiednich stolikach, a dopiero później podjąć decyzję o liczbie zamawianych dań. W zasadzie można od razu zaplanować podział posiłku ze współtowarzyszami podróży lub zabranie ze sobą pudełka na wynos, ponieważ ilość jedzenia podawanego w ramach jednej porcji jest dla przeciętnego Europejczyka imponująca. Jest to niewątpliwie dobry sposób na wakacyjne oszczędności.

Co stan, to obyczaj

Różnice w obowiązujących przepisach prawa między różnymi stanami są widoczne pod różnymi względami, zwłaszcza jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego. Zapinanie pasów bezpieczeństwa jest wymagane w każdym stanie z wyjątkiem New Hampshire. Przepisy prawa niektórych stanów wymagają, aby wszyscy pasażerowie zapinali pasy, a inne natomiast, aby zapinały je tylko osoby na przednim siedzeniu. Warto wziąć te niuanse pod uwagę, zwłaszcza pokonując duże odległości i poruszając się po różnych zakątkach tego kraju.

Odpowiednia łączność to podstawa

Przygotowując się do podróży za ocean warto pamiętać, że gniazdka w USA mają inny format niż w Polsce (oraz ogólnie w Europie). Ponadto różni się też napięcie - w Stanach Zjednoczonych wynosi ono 110V o częstotliwości 60 Hz, podczas gdy w Polsce wykorzystuje się napięcie 220-230V o częstotliwości 50 Hz. Niezbędne będzie zatem posiadanie tzw. przejściówki, czyli urządzenia adaptującego wtyczkę do amerykańskiego gniazdka. Dzięki niej bez problemu naładujemy laptop, tablet czy smartfon, ponieważ ładowarki takich urządzeń posiadają wbudowany transformator napięcia. Jednak niektóre sprzęty, wymagające większej mocy do pracy, np. suszarki do włosów lub maszynki do golenia, nawet po podłączeniu do sieci w USA za pomocą przejściówki, nie będą działać poprawnie. Nie warto zatem niepotrzebnie wypełniać nimi i tak już obciążone walizki.

- Łączność ze światem w trakcie podróży jest niewątpliwie znaczącym ułatwieniem. Karty pokładowe, bilety wstępu do różnych atrakcji czy też bilety parkingowe warto mieć zawsze “pod ręką”, na smartfonie. Podróżującym do USA polecamy kupno karty sim z pakietem internetowym - podczas zakupu na miejscu najczęściej należy okazać swój paszport, ponieważ jest ona rejestrowana na nasze dane. Koszt takiej karty to kilkadziesiąt dolarów, więc jest to zdecydowanie opłacalne - radzi Grzegorz Mikielewicz.

Pamiątki i prezenty - są pewne ograniczenia

Warto również dobrze zastanowić się, jakiego typu pamiątki zabieramy ze sobą ze Stanów lub przewozimy z Polski, np. w formie upominków dla rodziny. Do USA nie można wwozić m.in. żadnych nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego - również wszystkie „domowej produkcji” wędliny są zabronione. Niezadeklarowanie przewozu żywności może skutkować grzywną w wysokości do 10 tys. USD. Ponadto niedozwolone jest np. wwożenie wszelkich sadzonek, kwiatów oraz innych „żywych” roślin. Jeśli chodzi o pamiątki przywożone do Polski - warto pomyśleć nad zakupem sprzętów elektronicznych, ponieważ są to towary całkowicie zwolnione od cła, a dzięki temu można je zakupić taniej niż w naszym kraju..

Stany Zjednoczone to niewątpliwie fascynujący kraj, którego urok w dużej mierze tkwi właśnie w jego odmiennościach względem Europy. Aby uczynić swoją podróż wyjątkową, niektórym z nich warto dać się zaskoczyć, do innych dobrze przygotować.

