Ile zarabia prezydent USA

Joe Biden jako prezydent USA ma uposażenie wysokości 400 tys. dolarów rocznie. W przeliczeniu na naszą walutę daje to pulę rzędu 150 tys. zł miesięcznie, czyli 1,8 mln zł rocznie. Ponadto Joe Biden piastując funkcję prezydenta Stanów Zjednoczonych, otrzymuje rozmaite dodatki. Wśród nich jest dodatek reprezentacyjny wysokości ok. 50 tys. dolarów (225 tys. zł) i 100 tys. dolarów na podróże służbowe (w przeliczeniu na naszą walutę to około 450 tys. zł) oraz 19 tys. dolarów na rozrywkę, czyli ponad 85 tys. zł. Czy Joe Biden zarabia więcej niż jego ostatni poprzednicy? Na przykład Barack Obama w 2015 roku otrzymał pensję w wysokości 394 tysięcy dolarów. Dodatkowo na jego konto wpłynęło 56 tysięcy dolarów ze sprzedaży jego książek. Pensję roczną rzędu 400 tys. dolarów otrzymywał także wielki bogacz Donald Trump. Dla niego taka kwota była niczym jałmużna. Warto tutaj przypomnieć, że Donald Trump swoją prezydencką wypłatę przeznaczał na cele dobroczynne. Zatem widać, że pomimo dużej inflacji także w USA pensja prezydenta nie idzie w górę.

Ile zarabia prezydent Polski

A jak to wygląda u nas? Ile zarabia Andrzej Duda jako prezydent Polski? Niestety, z prezydentem USA trudno go porównywać pod względem grubości portfela. Prezydent Polski zarabia miesięcznie łącznie około 25 tys. zł brutto miesięcznie, co rocznie daje nam pulę rzędu 300 tys. zł. Czyli Andrzej Duda musi pracować cały rok, żeby zarobić tyle, co Joe Biden raptem w dwa miesiące.

