Wakacje w Chorwacji… pociągiem z Polski! Ile kosztuje taka podróż?

Do Chorwacji pociągiem – ile trwa podróż?

Niemal 30 godzin trwa kolejowa podróż z przesiadkami z Warszawy do Chorwacji a konkretnie do Rijeki. Turystów z Pragi i Słowacji wozi czeski przewoźnik RegioJet . Z Pragi pociąg do Rijeki odjeżdża trzy razy w tygodniu o godz. 16:45. Najwygodniejszym połączeniem, które daje zapas w razie spóźnienia jest pociąg odjeżdżający ze stacji Warszawa Wschodnia do Pragi o godz. 5.10. Miejsce przesiadki można zmienić z Pragi na Pardubice, gdzie RegioJet staje krótko po 18, a pociąg odjeżdżający z Warszawy o 8:34 dociera o 16:44.

Ile kosztuje podróż pociągiem do Chorwacji?

Dziennikarz Business Insidera bilety kupił na sześć dni przed wyjazdem. Okazało się, że wyjazd koleją w dwie osoby jest nieco tańszy niż podróż samochodem. Bilety drugą klasą z Warszawy do Pragi kosztowały 350 zł. Bilety powrotne na tej samej trasie - 330 zł. Można kupić je znacznie taniej – po 29 euro, czyli ok. 130 zł za osobę – jeśli zdecydujemy się na podróż z odpowiednim wyprzedzeniem. Warto również porównać ceny za połączenie oferowane w systemie PKP oraz czeskiej kolei (České dráhy). Zakup biletów od Czechów pozwolił zaoszczędzić ok. 120 zł w obie strony.

Bilety RegioJet to wydatek 1216 zł (273 euro). To cena dla dwóch osób z rezerwacją całego przedziału sypialnego, w którym podróżować mogą cztery osoby. W przypadku takiej konfiguracji cena pozostałaby taka sama, co obniżyłoby koszt w przeliczeniu na jedną osobę. W dniu, gdy podróżnik szukał biletów, RegioJet proponował także bilety w standardowym wagonie z miejscami siedzącymi za ok. 40 euro od osoby oraz miejsca we współdzielonych przedziałach sypialnych za ok. 82 euro od osoby. Tutaj również rolę gra czas – przewoźnik podobnie jak linie lotnicze korzysta z dynamicznych cen.

Podróż dla dwóch osób kosztowała niecałe 1,9 tys. zł. Przy odpowiednio wczesnej rezerwacji można ten koszt ściąć do ok. 1,7 tys. zł. Podróż samochodem spalającym na takiej trasie ok. 9 l na każde 100 km z uwzględnieniem konieczności wykupu winiet to ok. 2 tys. zł.

Posiłki w czasie podróży

Przy zakupie biletu można dokupić posiłek lub przekąski, które znajduję w przedziale, gdy do niego trafiam. Croissant z szynką i serem to wydatek 1 euro. Kanapka z kotletem wieprzowym – 1,8 euro. Kawałek ciasta – 0,4 euro. Ciepłe danie — 4 euro. Do tego darmowa kawa, herbata - 0,4 euro. W pociągu obowiązuje zakaz picia własnego alkoholu. Pół litra piwa znanej czeskiej marki kosztuje 1 euro. W cenę biletu wliczone jest śniadanie - croissant i kawa lub herbata.

