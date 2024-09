Wicepremier ostrzega! Nadchodzą olbrzymie podwyżki cen

Wrześniowa prognoza ekonomistów: szybsze tempo wzrostu cen żywności i paliw

Specjaliści PIE spodziewają się, że "we wrześniu inflacja wzrośnie ponad 4,5 proc.". Ich zdaniem odmrożenie cen energii oraz wzrost cen usług wciąż będą podwyższać inflację. "Zobaczymy też szybsze tempo wzrostu cen żywności i paliw. W przypadku cen towarów przemysłowych zmiany będą raczej umiarkowane" - zapowiedzieli ekonomiści. Dodali, że tendencje widoczne w Polsce powinny być zbliżone do pozostałych państw Unii Europejskiej.

Ekonomiści PIE prognozują też, że na koniec roku inflacja dalej będzie zbliżona do 4,5 proc. Powołując się na indeksy PPI wskazali, że koszty produkcji przestają maleć w większości państw UE, co przyczyni się do wzrostu cen towarów przemysłowych. Czynnikiem proinflacyjnym - ich zdaniem - będzie również wzrost cen surowców energetycznych - analitycy wskazują, że ceny ropy naftowej i gazu mogą wzrosnąć do końca roku o 5-7 proc., co bezpośrednio wpłynie na koszty transportu i produkcji.

Powódź nasili tendencje inflacyjne, wpłynie na wzrost cen żywności

- Dolnośląskie, które mocno ucierpiało w powodzi, wprawdzie nie jest mleczną potęgą, ale na tych terenach mamy produkcję mleka (…) Jestem przekonany, że wszystko przełoży się na wyższe ceny w sklepach. To realny scenariusz na ostatnie miesiące tego roku i pierwszą połowę 2025 r. (…) W kolejnych miesiącach będziemy mieli powrót do większej inflacji, niż dotąd się spodziewaliśmy – prognozuje w wypowiedzi dla fakt.pl Janusz Piechociński.

Zdrożeć może również energia, nie ma co liczyć na kolejne rządowe dopłaty w tym zakresie

Obywatelski projekt "Stop podwyżkom" trafił do "zamrażarki". Europoseł PiS Waldemar Buda poinformował, że obywatelski projekt "Stop podwyżkom", którego celem było zablokowanie podwyżek cen gazu i energii, został skierowany do sejmowej podkomisji, co równa się z jego "zamrożeniem". Projekt będzie tam "leżakować" przez kolejne tygodnie, a nawet miesiące - wskazał.