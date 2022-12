i Autor: Artur Hojny/Super Express Skrzypczyński, Sasin

Afera w Związku Tenisowym

Wicepremier Sasin mocno o prezesie PZT. Niech spółki wstrzymają się z finansowaniem!

Nie milkną echa publicznego wyznania posłanki Katarzyny Kotuli, która wyznała że Mirosław Skrzypczyński, prezes Polskiego Związku Tenisowego, nie tylko molestował niepełnoletnie zawodniczki, ale również stosował wobec podopiecznych przemoc psychiczną i fizyczną. Super Biznesowi udało się porozmawiać z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem, który odpowiada za spółki Skarbu Państwa. A to one w zdecydowanej większości sponsorują polski sport. Co powiedział wicepremier Sasin?