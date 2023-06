Więcej czasu na złożenie wniosku o zwrot składki zdrowotnej! ZUS wydłuża termin

Gigant rezygnuje z biznesu tytoniowego! To koniec epoki

- W związku z licznymi prośbami od przedsiębiorców ZUS zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia o szczegółową interpretację niektórych przepisów. Resort dał zielone światło na wydłużenie terminu. Dzięki temu prowadzący działalność mają jeszcze kilka dni na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty - poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Prowadzący działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne do 5 czerwca włącznie. Komu taki zwrot się należy?ZUS przypomina, że zgodnie z przepisami, jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że została ona opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, to wówczas płatnikowi przysługuje jej zwrot.

Wniosek o zwrot nadpłaty powinien być automatycznie utworzony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Znaleźć go można w sekcji "Dokumenty i wiadomości, sekcja dokumenty robocze". Przygotowany dokument należy sprawdzić, a następnie podpisać i wysłać go do ZUS-u. Nadpłatę ZUS przeleje na konto w banku, które jest zapisane na koncie płatnika składek. Czas na zwrot pieniędzy upływa 3 sierpnia 2023 roku.

Druk to wypełnienia samodzielnego

Może zdarzyć się również, iż z rozliczenia rocznego wynika nadpłata, a w PUE ZUS nie ma wygenerowanego wniosku. W takiej sytuacji płatnik może wniosek sporządzić sam, wybierając wniosek RZS-R z listy dostępnych dokumentów w sekcji dokumenty robocze. Druk należy wypełnić, wskazując kwotę zwrotu, która wynika z rocznego rozliczenia. Jest to kwota z pozycji 27 w bloku XII ZUS DRA/III.F ZUS RCA. ZUS zaleca także, by przedsiębiorcy weryfikowali, czy podpowiadany na wniosku numer rachunku bankowego jest prawidłowy. Jeśli nie - trzeba go wprowadzić ręcznie.

