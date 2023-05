Mały ZUS Plus dla firm

Zmorą polskich przedsiębiorców są wysokie składki do ZUS i podatki. Od 2020 roku spora grupa właścicieli małych firm może korzystać z Małego ZUS-u Plus, czyli z możliwości odprowadzania niższych składek społecznych zależnych od dochodu danej małej firmy. Podstawa nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. Co ważne, ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Początkowo taka opcja miała obowiązywać przez trzy lata. Ale Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło poprawkę, która ma wydłużyć te rozwiązanie o kolejne 12 miesięcy. Choć uchwała wydłużająca Mały ZUS Plus o rok musi zostać jeszcze przegłosowana w Senacie i trafić do podpisu prezydenta, to praktyka pokazuje, że to raczej tylko formalność.

Z Małego ZUS-u Plus można skorzystać pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie mogą przekroczyć 120 tys. zł. A po drugie działalność gospodarcza była prowadzona w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni kalendarzowych.

Dzięki takim rozwiązaniom w kieszeni przedsiębiorcy pozostaje więcej gotówki. Ale jest tu pewien haczyk. Pamiętajmy, że im niższe składki do ZUS, tym niższa emerytura w przyszłości.

