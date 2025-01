To pierwsze decyzje prezydenta Trumpa! Dotyczą skazanych i Meksyku

Dane statystyczne pokazują, że Polacy coraz częściej chodzą do Żabki. Okazuje się, że punktem przyciągającym uwagę konsumentów są serwisy kawiarniane i gastronomiczne. Najnowszy raport pokazuje wstępne wyliczenia dotyczące sprzedaży Żabki w całym roku. Wskazuje on na zwiększenie przychodów grupy o 20 proc.. Taki wzrost ma wynikać z tego, że systematycznie przybywa sklepów i wzrasta sprzedaż porównywalnej LFL (pomijając sklepy otwarte w ciągu 12 miesięcy). Wzrost sprzedaży LFL za cały 2024 r. osiągnął poziom 8,3 proc. Z kolei w samym czwartym kwartale 2024 r. grupa odnotowała większe przychody o 18 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego rok.

Okazuje się, że przy sprzedaży całorocznej na poziomie 27,28 mld zł i działalności ponad 11000 sklepów, na pojedynczy punkt przypada średnio 2,46 mln zł przychodu. Zatem dane mogą być zachęcające dla nowych przedsiębiorców, którzy chcą otworzy sklep pod szyldem Żabki.

Historia Żabki

Żabka to sieć niewielkich sklepów spożywczych (typu convenience) działających w Polsce na zasadzie franczyzy, utworzona w 1998 roku. W ramach sieci Żabka w Polsce funkcjonuje już ponad 10000 sklepów. Placówki sieci są prowadzone przez przeszło 9000 franczyzobiorców. Centrala spółki Żabka Polska sp. S.A. prowadzącej sieć mieści się w Poznaniu. Sieć sklepów Żabka obsługiwana jest przez siedem centrów logistycznych, które zlokalizowane są w Plewiskach, Tychach, Nadarzynie, Pruszczu Gdańskim, Szałszy, Komornikach oraz Tyńcu Małym.

"Chcemy, aby Żabka była świadomym wyborem klienta preferowanym sklepem na codzienne zakupy i usługi, stanowiącym część lokalnej społeczności. Chcemy być jednocześnie najbardziej przystępną franczyzą w Polsce" - czytamy na stronie sieci.

