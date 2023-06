Wielka akcja policji! Kierowcy zapłacą do 30 tys. zł kary i stracą dokumenty!

Wzmożone kontrole drogowe. Policjanci skorzystają m.in. z dronów

Od 7 czerwca do końca długiego weekendu policja przeprowadza wzmożone kontrole kierowców oraz ich pojazdów. "Policjanci ruchu drogowego będą monitorować płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejscowości wypoczynkowych" - informuje portal auto.dziennik.pl. Za kontrole będą odpowiedzialni m.in. policjanci z grupy SPEED. Na co będą zwracać szczególną uwagę? Na przestrzeganie przepisów drogowych, rozmowy przez telefon w trakcie jazdy, trzeźwość kierowców, właściwy przejazd dzieci w fotelikach oraz korzystanie z pasów bezpieczeństwa.

Jak informuje auto.dziennik.pl "do kontrolowania kierowców funkcjonariusze drogówki użyją nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami (m.in. BMW serii 3, Skoda Superb, Cupra Leon), laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu oraz dronów".

W 2022 r. najwięcej wypadków miało miejsce w czerwcu. Na co policjanci zwrócą szczególną uwagę?

Z policyjnych statystyk wynika, że w 2022 roku najwięcej wypadków miało miejsce właśnie w czerwcu (11 proc. ogółu - 2349 wypadków) przy dobrych warunkach atmosferycznych.

Poza tzw. "siedzeniem na zderzaku", zachowaniem motocyklistów oraz uznaniem pieszych, policjanci szczególną uwagę będą zwracać na stan techniczny pojazdów. Warto pamiętać m.in. o całodobowym obowiązku jazdy na światłach mijania.

"Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Niewłączenie właściwych świateł po zmroku (od zmierzchu do świtu), to już 6 punktów i 300 zł mandatu (...). Jeśli światła posiadają poważne uszkodzenia, bądź usterki niemożliwe do usunięcia na miejscu kontroli policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu i może nałożyć mandat karny w wysokości do 3 tys. zł" - poinformował policjant cytowany przez auto.dziennik.pl.

Kontrola drogowa 2023. Maksymalny mandat 5 tys. zł, sądowa grzywna do 30 tys. zł

Istotną kwestię stanowi również stan opon. "W przypadku wykrycia nieprawidłowości oprócz zatrzymania dowodu rejestracyjnego kierowca, który ewidentnie zaniedbał obsługę swojego samochodu musi liczyć się z mandatem nawet do 3 tys. zł" - wskazuje cytowany przez portal funkcjonariusz. Za nieprzepuszczenie pieszego na pasach grozi mandat w wysokości 1500 zł. Warto także pamiętać, że aż 21 wykroczeń może kosztować po 15 punktów karnych - a popełnienie tego samego wykroczenia skutkuje "podwójnym" mandatem naliczanym w recydywie drogowej.

Jak przypomina portal auto.dziennik.pl "policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tys. zł".

