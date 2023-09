i Autor: Shutterstock; Archiwum prywatne

Co się stało?

Wielka awaria Orange. Nie działa internet i sieć komórkowa

Użytkownicy sieci Orange zgłaszają awarię. Najwięcej zgłoszeń dotyczy problemów z dostępem do internetu stacjonarnego. Problemy pojawiły się we wtorek 26 września ok. godz. 12. Biuro prasowe Orange potwierdziło Business Insiderowi, że firma walczyła z awarią. Przekonuje, że już została ona opanowana.