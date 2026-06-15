Co dokładnie nie działa w VeloBanku?

Użytkownicy zgłaszają szeroki wachlarz problemów, które skutecznie uniemożliwiają im korzystanie z podstawowych usług bankowych. Kłopoty dotyczą zarówno logowania na komputerze, jak i przez aplikację mobilną. Główne utrudnienia to:

brak możliwości zalogowania się do bankowości internetowej i aplikacji,

do bankowości internetowej i aplikacji, bardzo niska wydajność systemu u osób, którym cudem uda się zalogować,

u osób, którym cudem uda się zalogować, problemy z wykonywaniem przelewów i płatnościami BLIK,

i płatnościami BLIK, trudności z dodzwonieniem się na infolinię banku, która jest praktycznie niedostępna.

Frustracja klientów rośnie, w grę wchodzą skargi do KNF

W mediach społecznościowych, zwłaszcza na oficjalnym profilu banku na Facebooku, wrze. Klienci nie kryją swojej złości i bezradności, informując o blokadach kont i braku dostępu do własnych środków. W komentarzach pojawiają się zapowiedzi składania oficjalnych skarg do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z paraliżem usług banku.

Halo kiedy wszystko będzie działać prawidłowo??? Wiemy jedno że z mężem przenosimy się do innego banku. Udało sie zalogować, wydajność systemu na ten moment porażka Tak.. a z aplikacją nadal problemy a już ponad 10 h po migracji .. coś chyba nie pykło.. pora zmienić bank Tragiczne przepięcie klientów, brak informacji, brak rozwiązania problemu. Zablokowane konta. Skandal. Zmieniam bank jak tylko odzyskam dostęp. Właśnie piszę skargę na Bank do UOKIK i KNF.

Przyczyną problemów VeloBanku jest wielka operacja bankowa

Poważne utrudnienia są skutkiem weekendowej operacji przyłączenia do VeloBanku bankowości detalicznej Citi Handlowego. W ramach tego procesu do VeloBanku przeniesiono około pół miliona nowych klientów. Bank informował o planowanej przerwie technicznej, która miała potrwać od soboty do wczesnych godzin porannych w poniedziałek, jednak skala problemów po jej zakończeniu zaskoczyła wiele osób.

Bank wydał komunikat. Kiedy koniec problemów?

VeloBank potwierdził występowanie trudności w oficjalnym komunikacie. "Proces [migracji] przebiegł zgodnie z planem, choć przy tej skali mogą wystąpić przejściowe utrudnienia w części funkcji aplikacji" - poinformował bank na Facebooku. Instytucja zapewnia, że środki, dane i operacje klientów pozostają w pełni bezpieczne.

Bank podkreśla, że intensywnie pracuje nad jak najszybszym przywróceniem pełnej dostępności wszystkich usług. Nie podano jednak konkretnego terminu usunięcia awarii, prosząc klientów o cierpliwość i wyrozumiałość.

Adrian Adamowicz, Członek zarządu ds. bankowości detalicznej VeloBanku. [IMPACT 2026]

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