Kultowa marka zamyka zakład w Polsce. Pracownicy do zwolnienia

Ryanair nie dogadał się z polskim lotniskiem. Co dalej?

UOKiK nałożył karę finansową dla dystrybutora karmy dla psów i kotów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w poniedziałek poinformował, że prezes UOKiK nałożył w sumie prawie pół miliona kary na dystrybutora karmy dla psów i kotów - firmę Empire Brands. Urząd wykrył, że dystrybutor zawarł zmowę cenową ze swoimi kontrahentami. Narzucał partnerom handlowym ceny odsprzedaży karmy w sklepach online i na platformach zakupowych. Jak podano w komunikacie, kara nałożona na firmę wyniosła 352 tys. 821 zł. Ponadto, Prezes UOKiK wymierzył sankcje wobec dwóch osób zarządzających spółką: Rafała Śliwińskiego (82 tys. 250 zł kary) i Macieja Banduły (39 tys. zł kary).

- Empire Brands swoimi działaniami naruszyła nie tylko przepisy krajowe ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ale również przepisy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - stwierdził Bartosz Klimczuk z Departamentu Komunikacji UOKiK . - Działania spółki miały bowiem co najmniej potencjalny wpływ na handel między państwami członkowskimi Unii - podkreślił.

W ocenie prezesa UOKiK Empire Brands kontrolowała ceny karmy w sklepach internetowych swoich kontrahentów. -Celem działań firmy było ustalenie minimalnego poziomu cen, równego cenom oferowanym przez Empire w jego sklepie internetowym, poniżej którego kontrahenci nie mogli sprzedawać karmy w internecie. W efekcie konsumenci nie mieli możliwości zakupów po niższych cenach" - wyjaśnił. "Działania te prowadziły do sztucznego podtrzymywania cen na rynku, co negatywnie wpływało na konkurencję i sytuację finansową właścicieli psów i kotów. Pozbawiano ich możliwości nabywania karmy po cenach kształtowanych przez rynek, a jedynie po cenach sztucznie ustalonych – powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK podał także, że kontrahenci Empire Brands sprzedający przez internet karmy marki EMPIRE zostali zobowiązani przez spółkę do stosowania w sprzedaży detalicznej cen nie niższych niż te obowiązujące w sklepie internetowym Empire. - Spółka dyscyplinowała partnerów handlowych, którzy sprzedawali karmę taniej. Początkowo byli upominani ustnie. Dalsze niezastosowanie się kontrahentów do ustalonych cen powodowało zmianę warunków płatności za karmę, w kolejnym kroku zarząd spółki uniemożliwiał kupowanie produktów po cenie promocyjnej, a w skrajnym wypadku rezygnowano z dalszej współpracy - dodał urząd. Stwierdził też, że partnerzy handlowi kierowali do Empire skargi na nieprzestrzeganie ustaleń cenowych przez pozostałych kontrahentów, w tym wprost zwracali się o podjęcie interwencji w tym zakresie.

UOKiK przypomniał, że maksymalna kara za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencje wynosi 10 proc. obrotu dla przedsiębiorcy oraz 2 mln zł dla menadżerów.