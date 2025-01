500 plus na psa i kota - dla kogo dofinansowanie?

Program "500 plus na psa i kota", realizowany przez niektóre samorządy, ma wspierać właścicieli zwierząt domowych w pokrywaniu kosztów ich utrzymania. Program wystartował kilka lat temu i w 2025 roku jest nadal kontynuowany. Program oferuje dofinansowanie do zabiegów weterynaryjnych, takich jak:

sterylizacja,

kastracja,

czipowanie.

Kwota dofinansowania oraz zasady jego przyznawania różnią się w zależności od gminy. 500 zł jest umowne i nie oznacza stałej kwoty dofinansowania. Niektóre samorządy oferują pełne pokrycie kosztów zabiegów, podczas gdy inne finansują je częściowo. Np. w Warszawie w 2025 roku trwa akcja kastracji i czipowania psów i kotów do 30 listopada lub do wyczerpania środków finansowych. Właściciele mogą skorzystać z bezpłatnego czipowania zwierząt w wybranych zakładach leczniczych.

Ważne!

Dofinansowanie nie jest wypłacane bezpośrednio właścicielom zwierząt. Gminy pokrywają koszty zabiegów bezpośrednio u współpracujących z nimi weterynarzy.

500 plus na psa i kota 2025. Konieczny wniosek

Aby skorzystać z dofinansowania, należy sprawdzić w lokalnym urzędzie gminy lub miasta, czy program jest realizowany. Terminy składania wniosków są ustalane indywidualnie przez każdą gminę. Nabór wniosków najczęściej rozpoczyna się w pierwszym lub drugim kwartale roku (marzec-kwiecień), a wnioski można składać do wyczerpania środków (lub do określonego terminu, np. do końca listopada).

Jakie warunki trzeba spełnić?

Warunki mogą się różnić w zależności od samorządu, najczęściej obowiązują następujące zasady:

Wnioskodawca musi być mieszkańcem gminy realizującej program

Właściciel zwierzęcia musi przedstawić dowód, że zwierzę ma aktualne szczepienia, zwłaszcza przeciwko wściekliźnie.

Niektóre gminy określają minimalny wiek zwierzęcia uprawniający do skorzystania z dofinansowania, np. 6 miesięcy.

Ceny usług weterynaryjnych w 2025 roku

Ceny zabiegów weterynaryjnych zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja, wielkość zwierzęcia czy renoma kliniki. "Gazeta Prawna" podaje orientacyjne koszty:

Sterylizacja małych psów: około 400-500 zł,

Sterylizacja dużych psów: około 800-1000 zł,

Kastracja małego psa: od 350 do 550 zł,

Kastracja dużego psa: od 700 do 900 zł,

Kastracja kocura: około 200-250 zł,

Kastracja kotki: około 350-400 zł,

Czipowanie psa lub kota: od 70 do 150 zł.