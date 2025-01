Nawet 1200 zł dopłaty za prąd! Wnioski można składać do końca stycznia

Dla wielu seniorów to koniec emerytury bez podatku. A miało być inaczej

Kto może wnioskować o zwrot za prąd?

Program PFRON z dopłatami do rachunków za prąd jest przeznaczony dla osób, w których domach musi działać specjalistyczna aparatura do podtrzymywania życia. Tym samym o dodatek mogą wnioskować osoby mające orzeczenie o niepełnosprawności (do 16. roku życia), lub stopień niepełnosprawności, którzy są w trakcie rehabilitacji wymagającej użycia respiratorów i koncentratów tlenu.

Z racji, że respirator i koncentrat tlenu są energochłonnymi urządzeniami można wnioskować o dopłaty do rachunków. Jednak nie wszyscy korzystających z tych urządzeń dostaną dopłaty. Jak pisze portalsamorządowy.pl, rekompensata należy się osobom, które są pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie lub pod opieką poradni lub ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem.

Nawet 1200 zł zwrotu za prąd

Maksymalnie można uzyskać 100 zł dodatku miesięcznie, co przekłada się na 1200 zł rekompensaty rocznie. Wniosek składamy jednak na maksymalnie 6 miesięcy.

Nabór wniosków rozpoczął się 2 stycznia w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Ponadto do do 31 stycznia. można składać wnioski o dopłaty z poprzedniego roku od lipca 2024 roku, bo okres na refundację kosztów wynosi 180 dni przed złożeniem wniosku.

Jak podaje portalsamorządowy.pl płatności będą realizowane dopiero w II albo III kwartale 2025 roku, gdyż do końca marca 2025 roku powiaty obsługujące dodatek otrzymały od PFRON środki tylko wnioski z 2024 roku.