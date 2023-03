i Autor: Biuro prasowe sieci Biedronka Biedronka

Biedronkoloteria

Wielka loteria Biedronki! Do wygrania 10 milionów nagród w Biedronkoloterii

To będzie hit! W poniedziałek 13 marca wystartowała Biedronkoloteria, w której do wygrania jest aż 10 milionów nagród. Wartość nagród w loterii zdrapkowej największej sieci handlowej w Polsce wynosi blisko 40 milionów złotych. Warto się pospieszyć - sprzedaż objęta loterią potrwa do 8 kwietnia 2023 lub do wyczerpania zdrapek.