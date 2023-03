Zmiany w reklamacjach i zwrotach w Biedronce. Firma wyjaśnia powody zmian

Skarbówka zwraca Polakom więcej pieniędzy niż to wynika z PIT! To błąd? Wyjaśniamy

Nowy regulamin zwrotów w Biedronce - czym rożni się od poprzedniego?

13 marca 2023 r. wchodzi w życie nowy regulamin zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w sklepach sieci Biedronka. Sieć wyjaśnia powody wprowadzenia zmian. W odpowiedzi na sygnały otrzymywane przez klientów rozszerzony został zakres sytuacji, w których zwrot produktów pełnowartościowych będzie możliwy, z zachowaniem dotychczasowych kategorii produktów podlegających zwrotom. Na podstawie nowego regulaminu możliwe będą zwroty produktów zakupionych w ramach większości akcji marketingowych (np. Gang Bystrzaków), a dodatkowo wydłużamy możliwość dokonania zwrotu z 14 do 30 dni. Środki za zwrot produktu pełnowartościowego przekazywane będą wyłącznie w formie vouchera płatniczego.

Jak wykorzystać voucher?

Termin wykorzystania vouchera płatniczego wynosi 120 dni, począwszy od dnia następnego po dniu, w którym voucher został wydany. Voucher może zostać wykorzystany jedynie na kasie z obsługą. W celu dokonania płatności z jego wykorzystaniem należy okazać go kasjerowi, nie później niż przed dokonaniem wyboru płatności za zakupy. Voucher może być wykorzystany tylko jednorazowo, w dowolnym sklepie sieci Biedronka. Klient nie musi przy tym posiadać karty Moja Biedronka.

O czym musi pamiętać klient?

W przypadku zwrotu towaru klient musi posiadać oryginał paragonu. Podobny wymóg figurował w poprzednim regulaminie. Nie dotyczy to reklamacji, przy których oryginał paragonu nie jest i nie był wymagany. Towar będzie mógł być zwrócony w sklepie, w którym został zakupiony. Konieczność zwrotu w sklepie, w którym klient dokonał zakupu wynika z polityki asortymentowej sieci Biedronka, która zakłada, że w zależności od sklepu asortyment może się różnić. W związku z tym część artykułów w danym sklepie może być nieujęta w systemie kasowym, a przez to formalnie zwrot nie może być przyjęty.

Czy są zmiany dotyczące regulaminu reklamacji?

Nowy regulamin nie wprowadza jakichkolwiek zmian w zakresie reklamacji. Reklamacja a zwrot towaru pełnowartościowego to dwie różne rzeczy. Z reklamacją mamy do czynienia na przykład w sytuacji wady jakościowej produktu. Zwrot towaru pełnowartościowego to sytuacja, w której klient chce po prostu zrezygnować z dokonanego zakupu.

