Nowe zasady zwrotów towarów w Biedronce. Co zmieni się od 13 marca?

Nowy regulamin zasad zwrotów produktów w Biedronce

Zwrot towaru jest możliwy tylko za zgodą sprzedawcy, zależy od jego dobrej woli. Jeśli sklep zdecyduje się przyjmować zwrot, to jego zasady określa w regulaminie. Od 13 marca zmiany w regulaminie zwrotu towarów wprowadza Biedronka. To kolejna zmiana, poprzednie były we wrześniu 2022. i w styczniu 2023. Podstawą przyjęcia zwrotu jest okazanie oryginału dowodu zakupu. Zwracać nie można m.in.: produktów spożywczych, alkoholu i papierosów, kwiatów, środków higieny osobistej, elektroniki, bielizny i skarpetek, środków farmaceutycznych itd.

Aż 30 dni na zwrot towaru

Korzystne dla klientów jest wydłużenie terminu, w jakim można zwrócić towar. Do tej pory, zgodnie z dwoma poprzednimi regulaminami, zwrot towarów pełnowartościowych i związana z tym wypłata gotówki mogły nastąpić w terminie 14 dni od daty zakupu. Od 13 marca klienci Biedronki mają na to 30 dni. Wprowadzono też możliwość zwrotu produktów objętych promocjami, czego nie było do tej pory. Zwrotu można dokonać pod warunkiem, że płacąc za dany towar, nie wykorzystaliśmy wcześniej voucherów promocyjnych i jeśli towar nie był sprzedawany w ramach niektórych akcji marketingowych i wyprzedaży.

Voucher zamiast gotówki

Największa zmiana w regulaminie zwrotów dotyczy formy wypłacania pieniędzy. Dotychczas za zwrócony towar otrzymywaliśmy gotówkę, teraz dostaniemy voucher na zakupy w ramach sieci sklepów Biedronka. Voucher za zwrócony towar będzie ważny przez 120 dni, czyli 4 miesiące. Dodatkowo voucher nie będzie działał na kasach samoobsługowych. By go wykorzystać, będziemy musieli skorzystać z tradycyjnej kasy.

Zwrot tylko w miejscu zakupu

Do tej pory klienci mogli zwrócić towar na terenie całego kraju w wybranym przez siebie sklepie, z wyjątkiem sklepów franczyzowych, to od 13 marca bo się zmieni na niekorzyść, Klienci mogą dokonać zwrotu towarów pełnowartościowych wyłącznie w sklepie Biedronka, w którym dokonano zakupu.

