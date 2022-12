Do kiedy wysłać paczkę, aby doszła na święta?

Będą wyższe emerytury rolnicze! Emerytura minimalna z ZUS i KRUS zostanie zrównana

- Wyrównanie zasad emerytury w systemie KRUS i ZUS będzie kosztowało ponad 2 mld zł z budżetu państwa, ale uważamy to za bardzo ważne - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. - Po 25 latach stażu pracy emerytura rolnicza będzie taka jak minimalna emerytura z ZUS - zakomunikował premier Morawiecki. Obecny na konferencji minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podkreślił: - Porządkuje to system waloryzacji emerytur. Ten rok pokazał jak odbiega waloryzacja w KRUS od waloryzacji z ZUS. Teraz emerytury z tych dwóch systemów będą waloryzowane bardzo podobnie.

Już o poranku rzecznik rządu pytany w Radiu Zet o ofertę dla rolników, zapowiedział, że na posiedzeniu rządu, które odbywa się we wtorek 20 grudnia 2022 roku ministrowie zajmą się projektem dotyczącym emerytur rolniczych. "Dzisiaj na posiedzeniu rządu ten projekt będzie dyskutowany, czyli zrównanie emerytur rolniczych z emeryturami klasycznymi, zusowskimi" - oświadczył Piotr Müller. "W tej chwili, o ile dobrze pamiętam, emerytura minimalna rolnicza wynosi ok. 1080 zł, a emerytura z ZUS 1588 zł. Chcemy (to) w taki sposób zrobić, żeby zrównać te emerytury" - dodał Müller.

Zapowiedziane zmiany wypłat emerytury rolniczej

Jak przypomina PAP, W trakcie niedawnego Zgromadzenia Polskiej Wsi, politycy PiS przedstawiali kierunki rozwoju rolnictwa. Wicepremier Henryk Kowalczyk mówił m.in. o kwestii emerytur rolniczych. "Od 15 czerwca obowiązuje ustawa, która umożliwia rolnikom przechodzenie na pełną emeryturę bez konieczności przekazywania gospodarstwa. Tak jak emeryci w systemie ZUS-owskim mogą pracować na emeryturze" - podkreślił. Kowalczyk zauważył, że jest jeszcze jedna niedoskonałość, którą rząd chce naprawić. "To jest system waloryzacji emerytur, który jest rozbieżny z systemem emerytalnym w ZUS. Tak, jest przygotowana ustawa, ten system chcemy wyrównać. Chcemy, aby emerytury w ZUS-ie i w KRUS-ie przy waloryzacji, przy innych systemach, były traktowane jednakowo. To jest ta konieczność wyrównania szans" - powiedział Kowalczyk.

