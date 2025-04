Robot planetarny – niezastąpiony pomocnik w kuchni

Lidl wyciąga pomocną dłoń do wszystkich szefowych i szefów kuchni – już od 14 kwietnia na lidlowych półkach będzie dostępny robot planetarny, 600 W, SILVERCREST® KITCHEN TOOLS, który zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i online, z aplikacją Lidl Plus dostaniemy w promocji 50 zł taniej, w cenie 189 zł/zestaw. Urządzenie wyposażone jest w hak do zagniatania, mieszadło oraz trzepaczkę, zapewniając idealną konsystencję i puszystość każdego ciasta.

Frytkownica beztłuszczowa – zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych potraw

Wygoda i oszczędność czasu, to wszystko czego nam potrzeba podczas wielkanocnej gorączki. Dlatego Lidl proponuje podwójną frytkownicę beztłuszczową Air Fryer XL, 2400 W, 9 l od Masterpro w supercenie, za 349 zł/zestaw – kupimy ją zarówno w sklepach sieci, jak i online. Frytkownica wyposażona jest w 8 programów automatycznych, które pozwalają na przygotowanie wielkanocnych ryb, mięs, warzyw, a nawet słodkich wypieków, takich jak ciastka czy muffiny.

Patelnia elektryczna i blender – małe urządzenia, wielkie możliwości

Na lidlowych półkach oraz na lidl.pl znajdziemy również patelnię elektryczną do naleśników, ⌀ ok. 20 cm, 600 W, SILVERCREST® KITCHEN TOOLS, dostępną 20 zł taniej, za 59,99 zł/zestaw z miską na ciasto i łopatką. W ofercie sieci nie mogło zabraknąć także blendera ręcznego z akcesoriami, 600 W, SILVERCREST® KITCHEN TOOLS, za który z kuponem Lidl Plus zapłacimy 20 zł mniej, czyli 69,99 zł/zestaw.

Toster – idealny na wiosenne śniadania

Lidl poleca toster, 800 W, SILVERCREST® KITCHEN TOOLS 10 zł taniej, w cenie 49,99 zł/zestaw. Toster oferuje sześć poziomów opiekania oraz funkcje zatrzymywania, rozmrażania i podgrzewania, a to oznacza, że przygotowanie idealnie chrupiących tostów stanie się łatwe i przyjemne.

Podczas wielkanocnych przygotowań nie można się obejść bez odpowiednich akcesoriów kuchennych oraz naczyń. Od poniedziałku, na lidlowych półkach znajdziemy garnki żeliwne z pokrywkami Masterpro, które będą dostępne w supercenach – ⌀ 26 cm, poj. 5,5 l (139 zł/zestaw) oraz ⌀ 29 cm, poj. 5,8 l (149 zł/zestaw). Wytrzymałe i eleganckie, są odporne na temperatury do 240°C, co czyni je idealnymi do duszenia, gotowania i pieczenia w piekarniku.

Patelnie, pokrywki i garnek rzymski – wszystko, czego potrzebujesz w kuchni

Od poniedziałku, 14 kwietnia, w sklepach stacjonarnych oraz w ofercie online znajdziemy także żaroodporne do 160 st. C patelnie aluminiowe, ⌀ 28 cm, Livarno Home (69,99 zł/szt.), przystosowane do wszystkich rodzajów kuchenek oraz do mycia w zmywarce, a także pokrywki uniwersalne, ⌀ 24-28 cm, Livarno Home (22,49 zł/szt.) z silikonowym brzegiem oraz uchwytem. Na lidlowych półkach i online pojawią się także patelnie aluminiowe ze szklaną pokrywą, ⌀ 28 cm, Livarno Home wykonane z wysokiej jakości nieprzywierającej powłoki ILAG® Essential, przystosowane do wszystkich rodzajów kuchenek, poza indukcyjnymi. Produkt będzie dostępny 10 zł taniej, w cenie 59,99 zł/zestaw. Natomiast soczystym mięsom oraz gotowaniu na parze będzie sprzyjał gliniany garnek rzymski, 2 l, RÖMERTOPF®, który dostaniemy 20 zł taniej, w cenie 69,99 zł/zestaw.