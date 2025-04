i Autor: Shutterstock, ALDI / materiały prasowe

Zakupy

Wielkanocne hity w ALDI! Mega promocje i dłuższe godziny otwarcia!

Zbliżająca się Wielkanoc to czas intensywnych przygotowań, zarówno kulinarnych, jak i organizacyjnych. By je ułatwić, ALDI startuje z ofertą świąteczną, która łączy wysoką jakość produktów z atrakcyjnymi cenami. Dodatkowo sieć i wydłuża godziny otwarcia swoich sklepów. Sprawdzamy, co kupisz w promocji.