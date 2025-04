Poważne zmiany w prawie uderzające w seniorów. Co to dla nich oznacza?

Średnie wydatki na Wielkanoc 2025: Ile planują wydać Polacy na żywność?

Z najnowszego badania UCE RESEARCH i Shopfully wynika, że wielu Polaków planuje wydać na żywność wielkanocną w 2024 roku średnio od 200 do 300 zł na osobę. Ten przedział wskazało 15,6% ankietowanych, co czyni go najpopularniejszym wyborem. Oznacza to, że czteroosobowa rodzina może spodziewać się wydatku rzędu 800-1200 zł na same produkty spożywcze.

- Dane pokazują, że to taka nasza średnia świąteczna, choć w tym roku lekko zawyżona. Patrząc na ceny w sklepach, to ani dużo, ani mało. Jednak wszystko oczywiście zależy od tego, na ile osób są organizowane święta i jak się je obchodzi w danym domu – komentuje Robert Biegaj, współautor badania z Shopfully.

Kolejny popularny przedział wydatków to 150-200 zł, na który wskazało 14,4% respondentów. Z kolei 13,7% Polaków nie jest jeszcze pewnych, ile zamierza wydać na Wielkanoc 2025. Najmniej osób planuje wydać poniżej 50 zł na osobę – zaledwie 2,3%.

Warto zauważyć, że 18,7% ankietowanych nie pamięta, ile dokładnie wydali na żywność podczas zeszłorocznych świąt wielkanocnych. Dla porównania, 15,8% badanych deklaruje, że w 2024 roku ich wydatki na Wielkanoc oscylowały w przedziale 200-300 zł na osobę.

Wzrost cen żywności a wydatki: Jak drożejące produkty wpływają na świąteczne koszyki?

Rosnące ceny żywności mają bezpośredni wpływ na to, ile ostatecznie wydamy na Wielkanoc 2025. Tylko w marcu br. żywność i napoje bezalkoholowe zdrożały o 6,7% w porównaniu z ubiegłym rokiem – wynika z szybkiego szacunku GUS. Podobne dane prezentuje raport „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH” UCE RESEARCH i Uniwersytetu WSB Merito.

Eksperci przewidują, że w kwietniu, tuż przed świętami, ceny mogą wzrosnąć nawet dwucyfrowo, a promocji w sklepach będzie mniej niż w zeszłym roku. To oznacza, że planowane wydatki na Wielkanoc mogą okazać się niewystarczające, a konsumenci będą musieli szukać oszczędności. - Artykuły spożywcze cały czas drożeją i niestety, ale Polacy to widzą i muszą się do tego dostosować – dodaje Robert Biegaj z Shopfully.

W badaniu UCE RESEARCH i Shopfully 14,4% Polaków deklaruje, że zamierza wydać na świąteczne zakupy spożywcze od 150 do 200 zł na osobę. Z kolei 13,7% respondentów wciąż nie wie, ile pieniędzy przeznaczy na ten cel. Polska rodzina, składająca się z rodziców i dwójki dzieci, łącznie wyda średnio ok. 800-1200 zł na samą żywność, nie licząc np. prezentów na zajączka czy alkoholu na spotkanie w większym gronie. - W mojej ocenie, powyższy stan jest spowodowany przede wszystkim drożejącą żywnością. Polacy to widzą i odpowiednio reagują, głównie w taki sposób, że ograniczają wydatki na świąteczną żywność. Niemniej w tym roku nie widać tego na aż tak dużą skalę, jak było to zauważalne w czasie wysokiej inflacji – stwierdza Robert Biegaj.

Porównanie z ubiegłym rokiem: Czy wydamy więcej niż na Wielkanoc 2024?

Analizując dane z badania UCE RESEARCH i Shopfully, można zauważyć pewne podobieństwa w planowanych wydatkach na Wielkanoc 2025 w porównaniu z rokiem ubiegłym. 15,8% ankietowanych deklaruje, że w 2024 roku wydało na żywność wielkanocną od 200 do 300 zł na osobę. To zbliżony wynik do tegorocznych deklaracji.

Robert Biegaj z Shopfully zauważa, że tegoroczne deklaracje są mniej więcej zbliżone do zeszłorocznych wyników. - Oczywiście są różnice. Jednak, w mojej ocenie, w finalnym rozrachunku wygląda to mniej więcej podobnie. Natomiast fakt, że co piąty badany nie pamięta, ile wydał w zeszłym roku, nie jest niczym dziwnym. Polacy raczej nie notują tego i w żaden sposób nie porównują, bo zwykle nie ma to sensu. A jeżeli już to robią, to raczej dość subiektywnie. Głównie skupiają się na tym, ile pieniędzy teraz muszą przeznaczyć na przygotowanie świąt. I przede wszystkim patrzą na to, na co stać ich na dzień dzisiejszy, bo przecież ważne jest to, co obecnie mają w portfelach – dodaje ekspert.

Mimo zbliżonych deklaracji, wzrost cen żywności może sprawić, że realne wydatki na Wielkanoc 2025 będą wyższe niż w poprzednim roku. Konsumenci będą musieli bardziej uważać na promocje i szukać oszczędności, aby zmieścić się w planowanym budżecie. Wydatki na tegoroczne święta wielkanocne prawdopodobnie będą zbliżone do tych z 2024 roku, jednak rosnące ceny żywności mogą wpłynąć na realną wartość zakupów.

