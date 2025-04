i Autor: Materiały prasowe / Lidl; Shutterstock

Promocje

Wielkanocne porządki z Lidlem. Świąteczne promocje na akcesoria do sprzątania

Przygotowania do Wielkanocy to nie tylko świąteczne menu i dekorowanie pisanek, ale także gruntowne porządki! Lidl wychodzi naprzeciw potrzebom klientów i już od 5 kwietnia rozszerza swoją ofertę o wysokiej jakości akcesoria do sprzątania. Z aplikacją Lidl Plus, wybrane produkty kupisz w jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach!