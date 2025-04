Dodatek 273 zł do emerytury na kontach seniorów. Kto go otrzymał?

Tydzień przed Wielkanocą – szczyt zakupowego szaleństwa

Z raportu wynika, że 29,1% ankietowanych planuje zrobić świąteczne zakupy spożywcze na tydzień przed Wielkanocą. To niemal identyczny wynik jak w ubiegłym roku (29,7%). Jednak zauważalny jest wzrost popularności zakupów na początku kwietnia – 23,7% badanych ruszyło do sklepów z takim wyprzedzeniem (w ubiegłym roku 20,2%). Z kolei 21,2% badanych zostawiło sobie to zadanie na ostatnie dni przed świętami (rok wcześniej – 21,8%).

Dwa tygodnie przed świętami wielkanocne zakupy zrobiło 18% respondentów (w 2024 roku 22,7%). Niewielki odsetek, bo 4,3%, nie potrafiło powiedzieć, kiedy wybierze się do sklepów (w badaniu ubiegłorocznym wskazało tak 3,4%). 2,3% stwierdziło, że ta kwestia nie ma dla nich znaczenia (rok wcześniej takiej odpowiedzi udzieliło 1,7%). Z kolei 1,3% ankietowanych nie zamierza robić żadnych zakupów na święta (w 2024 roku odpowiedziało tak 0,5%).

Marcin Lenkiewicz z Grupy Blix zauważa: "Tydzień przed świętami sieci handlowe oferują najwięcej promocji, działania marketingowe są najbardziej zintensyfikowane, a klienci mają już skrystalizowane potrzeby zakupowe. Wówczas rośnie też aktywność użytkowników aplikacji zakupowych. Przeglądają gazetki, porównują ceny i korzystają z przygotowanych list zakupów".

Mateusz Chołuj z firmy Proxi.cloud dodaje: "Wielu reklamodawców zaczyna intensywnie komunikować swoją ofertę świąteczną około dwa tygodnie przed świętami. Wpływa to na decyzje konsumentów i może przesuwać ich aktywność zakupową bliżej świąt".

Autorzy raportu podkreślają również wpływ niedzieli handlowej przypadającej na tydzień przed Wielkanocą na wybór terminu zakupów.

E-commerce zyskuje na popularności

Tegoroczny raport ujawnia ciekawe zmiany w preferencjach dotyczących formy zakupów. Aż 85,3% konsumentów robi świąteczne zakupy w sklepach stacjonarnych, co stanowi spadek w porównaniu do ubiegłorocznych 93,3%. Coraz więcej osób decyduje się na model hybrydowy – 10,5% respondentów wskazało, że część zakupów robi stacjonarnie, a resztę online (rok temu – 4,2%).

Wyłącznie online zaopatruje się 0,7% kupujących (przed rokiem – 0,3%). 1,7% stwierdziło, że ta kwestia nie ma dla nich znaczenia (w ub.r. takiej odpowiedzi udzieliło 1,2%), a 1,7% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie (rok wcześniej 1%).

Mateusz Nowak z Proxi.cloud komentuje: "Warto zwrócić uwagę, że większość respondentów, która zrezygnowała z wyłącznie tradycyjnych zakupów, korzysta zarówno ze sklepów stacjonarnych jak również kanału e-commerce. Wynikać to może z promocji obecnych zarówno w jednym jak i drugim kanale".

Mateusz Dąbrowski z Grupy Blix uważa, że wzrost odsetka konsumentów wybierających "hybrydowy" model zakupów jest najciekawszym wynikiem uzyskanym w badaniu.

Gdzie najchętniej robimy zakupy?

Raport analizuje również, w jakich rodzajach sklepów Polacy planują zrobić świąteczne zakupy spożywcze. Podobnie jak w ubiegłym roku, królują dyskonty – 93,3% (poprzednio – 93,6%). Na drugim miejscu znalazły się hipermarkety z wynikiem 34% (rok wcześniej – 14,8%). Kolejne pozycje zajmują supermarkety – 29,8% (22,4% w roku poprzednim), targowiska i bazary – 19,7% (14,5%), sklepy osiedlowe – 7,6% (5,8%), sieci convenience – 2,1% (1,2%), sklepy cash&carry – 1,7% (0,9%). Dla 1,4% badanych format sklepu nie ma znaczenia (poprzednio 1,3%), a 0,4% nie potrafiło udzielić odpowiedzi (w ub.r. 1,7%).

Mateusz Dąbrowski zauważa: "Szczególnie wyraźny jest skok udziału hipermarketów – aż o 19,2 p.p. Może on wynikać z kilku czynników. Po pierwsze, Polacy poszukują kompleksowych zakupów w jednym miejscu, co hipermarkety zapewniają dzięki szerokiemu asortymentowi. Po drugie, wybór konsumentów wspiera polityka promocyjna dużych sieci, które coraz częściej próbują zachęcać klientów cenami prawie dyskontowymi. Niektóre placówki próbują też zachęcać kupujących na inne sposoby, np. oferując możliwość zatankowania samochodu w atrakcyjnej cenie".

Raport Grupy Blix i Proxi.cloud został przeprowadzony w dniach 28 marca - 3 kwietnia br. na próbie 1112 konsumentów odpowiedzialnych za realizację codziennych zakupów w swoich gospodarstwach domowych.

