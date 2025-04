Termorobot MC Smart – gwiazda wielkanocnej oferty Lidla

Wśród wielu propozycji w Lidlu, na szczególną uwagę zasługuje termorobot MC Smart z Wi-Fi, 1200 W, marki SILVERCREST® KITCHEN TOOLS. To urządzenie, które zostało stworzone z myślą o osobach, które cenią sobie wygodę i oszczędność czasu w kuchni.

Dzięki inteligentnej technologii, termorobot sam reguluje czas, temperaturę i obroty, co sprawia, że przygotowanie nawet skomplikowanych dań staje się niezwykle proste. Wystarczy włożyć składniki, wybrać odpowiedni przepis i pozwolić, by MC Smart zajął się resztą. Urządzenie oferuje dostęp do ponad 1800 darmowych przepisów.

MC Smart oferuje aż 15 automatycznych programów, w tym gotowanie sous-vide oraz program do wolnego gotowania. Dodatkowo, urządzenie można obsługiwać zarówno w trybie automatycznym, jak i manualnym, co daje pełną kontrolę nad procesem gotowania.

Od 7 kwietnia do 19 kwietnia termorobot MC Smart dostępny będzie w Wielkanocnym Megarabacie w promocji za 1799 zł/zestaw z aplikacją Lidl Plus!

Dedykowane akcesoria do termorobota MC smart

Lidl przygotował również dedykowane akcesoria SILVERCREST® KITCHEN TOOLS dopasowane do MC Smart, takie jak: wkład do gotowania na parze, uchwyt do pokrywy, reduktor misy.Każdy z nich dostępny będzie w cenie 29,99 zł/szt. Stabilizująca podstawka pod termorobot kosztować będzie 79,99 zł/szt., a przystawka do krojenia warzyw – 149 zł/zestaw. Do wolnego gotowania lub wyrabiania ciasta niezbędna będzie osłona ostrza lub zatyczka – każda w cenie 29,99 zł/szt. W sklepie internetowym klienci znajdą jeszcze więcej akcesoriów do Termorobota: m.in. dodatkowe misy z nożami (także do MC Connect), sokownik a także wyciskarkę do cytrusów.

Wielkanocne inspiracje kulinarne w Lidlu

Wielkanoc w Lidl Polska to nie tylko termorobot MC Smart, ale również szeroki wybór naczyń i akcesoriów, które ułatwią przygotowanie świątecznych specjałów. W ofercie znajdziemy szklane naczynia kuchenne PYREX® (24,99 zł/szt.), idealne do przygotowywania rodzinnych potraw. Domowa produkcja wielkanocnych kiełbas i pasztetów stanie się prostsza dzięki maszynce do mielenia 300 W SILVERCREST® KITCHEN TOOLS (99 zł/zestaw). Solidne garnki i patelnie to fundament każdej kuchni – garnek lub rondel Ø 16 cm LIVARNO home (26,99 zł/szt./zestaw) to doskonały wybór do gotowania w mniejszych porcjach, a patelnie emaliowane Hard Stone marki Tefal® (Ø 24 cm, za 69,99 zł/szt. i Ø 28 cm i 89,99 zł/szt.) gwarantują komfort równomiernego smażenia dzięki mineralnej powłoce zapobiegającej przywieraniu.